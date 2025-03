L’amitié entre Taylor Swift et Sabrina Carpenter cache une leçon précieuse !

Taylor Swift et Sabrina Carpenter s’illustrent toutes les deux dans la chanson. Mais au lieu de se disputer le succès et de s’adonner à une guerre d’image comme c’est souvent le cas sur la scène musicale, les deux femmes entretiennent une amitié solide qui se lit devant les projecteurs. Sabrina Carpenter, swiftie de la première heure, voue une admiration pour l’interprète de « Shake it off ». Celle qui a été son mentor pendant des années est désormais une sœur de cœur. Main dans la main, elles rappellent qu’il est possible d’évoluer dans un même univers tout en se soutenant mutuellement. Jamais l’une sans l’autre, elles se partagent la gloire et coexistent dans un milieu où la rivalité persiste encore.

Une admiration réciproque

Leur complicité crève l’écran. Taylor Swift et Sabrina Carpenter sont en concurrence dans le paysage musical, mais elles avancent ensemble, soudées. Au lieu de se jalouser et de se souhaiter le « meilleur » avec une pointe d’hypocrisie, elles se tirent toujours vers le haut. L’alchimie est née à la première seconde où elles se sont croisées. Une amitié inespérée pour Sabrina Carpenter, grande admiratrice de Taylor Swift. Pendant ses jeunes années, avant de rencontrer son idole en chair et en os, l’auteure de la chanson « Espresso » a suivi de très près son parcours. Elle s’est même fait connaître en reprenant les chansons de sa star adorée sur YouTube.

Dans plusieurs interviews, Sabrina a partagé son respect pour Taylor, allant jusqu’à la citer comme l’une de ses plus grandes influences musicales. Mais ce qui aurait pu rester un simple rêve de fan a fini par se transformer en une véritable amitié. Comme quoi, le destin fait bien les choses. Celle qu’elle adulait à travers les posters et qu’elle écoutait en boucle dans ses baladeurs MP3 a fait irruption dans sa vie et lancé sa carrière.

Taylor, artiste dévouée, a toujours tenu à soutenir les jeunes talents. Consciente des difficultés que peut rencontrer une femme dans l’industrie musicale, elle n’a jamais hésité à mettre en lumière celles qui suivent ses traces. Lorsqu’elle a invité Sabrina Carpenter à rejoindre une partie de son Eras Tour, elle a fait bien plus que lui offrir une scène. Elle lui a ouvert la voie. Plus que la « petite protégée » de Taylor Swift, Sabrina Carpenter s’est fait une place de choix dans le cœur de l’artiste.

« Et les plus grands remerciements que j’ai jamais adressés à Taylor. Je me sens tellement chanceuse d’être témoin de la magie que représentent toi et cette tournée. Il n’y a vraiment personne comme toi et il n’y en aura jamais ! », écrivait Sabrina à la fin de la tournée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sabrina Carpenter (@sabrinacarpenter)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Portal Livbrina Brasil (@portallivbrinabrasil)

Dépasser la rivalité pour créer des liens solides

Taylor Swift et Sabrina Carpenter définissent parfaitement le mot « sororité ». Leur amitié n’est pas intéressée, elle est sincère et ça se ressent face caméra. Si au début, Taylor Swift maternait Sabrina comme une grande sœur le ferait avec sa cadette, aujourd’hui, elle la considère comme son alter ego, son double. À chaque fois que l’une se produit sur scène ou participe à un événement, l’autre n’est jamais très loin, prête à s’user les cordes vocales pour lui donner de la force.

Elles ne tarissent pas d’éloges lorsqu’il s’agit de commenter leurs performances respectives. Sabrina Carpenter qualifiait Taylor Swift de « rock star » tandis que l’interprète de « Wildest dream » lui renvoyait des fleurs avec cette phrase : « Son spectacle est physiquement complet et spectaculaire ». On les a vues partager des moments complices en coulisses. Se féliciter publiquement. Danser ensemble lors de remises de prix. Des instants qui peuvent sembler anodins, mais qui, dans une industrie souvent marquée par les conflits et la pression, envoient un message puissant : la réussite de l’une ne diminue en rien celle de l’autre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yahoo Entertainment (@yahooentertainment)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HELLO! Magazine (@hellomag)

Leur crédo ? S’inspirer sans se comparer

Trop souvent, la société pousse les femmes à se comparer et à se regarder d’un œil médisant. Pourtant, Taylor Swift et Sabrina Carpenter coordonnent leur talent pour mieux régner dans la sphère musicale. Elles se prescrivent des conseils bienveillants et assistent à leur show avec un regard empli de fierté. Loin d’être des adversaires et de se battre pour briller, elles se répartissent la scène et unissent régulièrement leurs voix.

Leur histoire rappelle qu’il est possible de réussir, tout en étant entourée d’amies qui partagent les mêmes ambitions. Lorsque l’une est en top des playlists, l’autre va l’acclamer au lieu de vouloir la dépasser. C’est ce qui fait toute la beauté de leur amitié.

Taylor Swift et Sabrina Carpenter s’accomplissent en solo, mais elles avancent en duo. Elles s’enrichissent l’une de l’autre et montrent à quoi ressemble une amitié saine.