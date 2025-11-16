Voici les femmes les plus belles du monde selon le « nombre d’or »

Depuis l’Antiquité, la quête de la « beauté parfaite » fascine les scientifiques. Au cœur de cette quête se trouve une proportion mathématique, le « nombre d’or », qui aurait le pouvoir de révéler les secrets de l’harmonie et de l’esthétique. Aujourd’hui, grâce à des technologies modernes, cette formule ancienne est utilisée pour analyser scientifiquement les traits de certains visages célèbres.

La femme la plus belle du monde est…

L’actrice et productrice américaine Emma Stone serait considérée comme la femme la plus belle du monde selon le « nombre d’or » grec, un ratio mathématique d’environ 1,618 qui mesure « la perfection physique » en évaluant la symétrie et les proportions du visage. Une étude récente menée par le Dr Julian De Silva, directeur du Centre pour la chirurgie esthétique et plastique avancée à Londres, a montré qu’Emma Stone obtient un score de 94,72 % de conformité à ce ratio, reflétant « une harmonie quasi parfaite entre ses traits », tels que ses sourcils, ses lèvres et sa mâchoire.

La science du nombre d’or et de la beauté

Le « nombre d’or » ou ratio phi est une proportion mathématique ancienne que les Grecs utilisaient, notamment dans l’art et l’architecture, comme « mesure de beauté et d’harmonie ». Appliqué au visage, cela implique des mesures précises de caractéristiques clés, comme le rapport longueur-largeur du visage, les distances entre les yeux, la largeur du nez ou encore la longueur des lèvres. Plus ces proportions se rapprochent de 1,618, plus le visage est perçu comme « esthétiquement harmonieux » à travers différentes cultures.

Selon l’analyse du Dr De Silva utilisant des techniques de cartographie faciale assistées par ordinateur, Emma Stone est suivie de très près par l’actrice, productrice et mannequin américaine Zendaya, avec un score de 94,37 %: « Zendaya a obtenu de très bons résultats dans presque toutes les catégories… les lèvres (99,5 %), les yeux (97,3 %), le front (98 %) ».

D’autres célébrités talentueuses telles que l’actrice indienne Freida Pinto, l’actrice britannique Vanessa Kirby, l’actrice américaine Jenna Ortega, l’auteure-compositrice-interprète américaine Olivia Rodrigo, l’actrice et productrice australienne Margot Robbie, l’actrice indienne Aishwarya Rai Bachchan, l’actrice et mannequin chinoise Tang Wei et la chanteuse Beyoncé complètent le top 10, toutes présentant « des traits faciaux très proches du ratio idéal », notent les chercheurs.

Les implications et limites

Bien que cette approche scientifique apporte un éclairage sur la manière dont nous percevons la beauté, il est essentiel de replacer ces résultats dans leur contexte. La beauté est subjective. Ce qui vous touche, vous émerveille ou vous attire ne correspond pas nécessairement à un ratio précis ou à une grille de calcul. Le « nombre d’or » est ainsi une curiosité mathématique, pas un mode d’emploi pour juger les visages.

Chaque femme possède une beauté qui lui est propre, une présence, une histoire et une énergie que la science ne pourra jamais mesurer. Vos particularités, vos différences et vos traits uniques font partie de ce qui vous rend exceptionnelle. Il n’est d’ailleurs pas nécessaire – ni souhaitable – de mettre des femmes en compétition sur la base d’un « idéal esthétique » supposé. Les classements, bien que divertissants, ne doivent pas faire oublier que la beauté ne se résume pas à des « proportions parfaites ». Elle est faite de diversité, de particularités charmantes, de personnalités riches, etc.

En fin de compte, le « nombre d’or » n’est qu’une façon parmi mille autres d’observer la beauté. La pluralité, la diversité et l’expression personnelle sont ce qui rend le monde fascinant. Vous n’avez besoin d’aucune « symétrie parfaite » pour rayonner à votre manière.