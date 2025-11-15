Ce que cette influenceuse a fait est jugé impardonnable par ses millions d’abonnés

Fabienne Ba.
@brittanyhmiller/TikTok

Une influenceuse britannique suivie par des millions d’abonnés a récemment avoué avoir simulé un cancer de l’estomac pendant plusieurs années pour accroître sa notoriété. Ce mensonge, dévoilé par une enquête et confirmé par ses aveux sur TikTok, a provoqué un vif émoi parmi ses fans, choqués par cette trahison.

Le mensonge de Brittany Miller

Brittany Miller, 29 ans, influente sur TikTok avec 3,5 millions d’abonnés et sur Instagram, a fait croire pendant 8 ans qu’elle souffrait d’un cancer gastrique de stade 3. Ce faux récit lui avait permis de se construire une image de « courageuse combattante », multipliant les vidéos de motivation et de lutte contre la maladie, alors qu’en réalité, elle n’a jamais été diagnostiquée ni soignée pour ce cancer.

De la détresse psychologique à la polémique

Dans une vidéo d’excuses, Brittany a expliqué que ce mensonge était né « d’une période de grande dépression, marquée par des pertes personnelles importantes et des pensées suicidaires ». Elle affirme n’avoir eu aucune intention d’escroquer qui que ce soit, ni de tirer un profit financier, et regrette profondément son acte. Elle a néanmoins été condamnée en 2020 à un an de prison avec sursis pour « fraude par fausse déclaration ».

@brittanyhmiller

♬ original sound – Brittany

Une affaire qui questionne l’économie de l’attention

Cette affaire illustre les dérives de l’économie de l’attention sur les réseaux sociaux, où le sensationnel et la victimisation peuvent servir de leviers pour exister et se faire remarquer. Pour les sociologues, ces mises en scène de la souffrance participent à une « performativité de la souffrance », où l’intime devient une ressource narrative destinée à capter l’attention et la sympathie.

Réactions contrastées du public

Les fans oscillent depuis entre colère, déception et compassion, certains saluant « la sincérité des excuses », d’autres dénonçant « une manipulation émotionnelle grave ». Malgré la chute de sa réputation, Brittany Miller continue de produire du contenu sur les réseaux sociaux, notamment autour de la vie de famille, avec ses vidéos sur ses jumeaux qui attirent encore des millions de vues.

Au-delà du cas individuel de Brittany Miller, cette affaire rappelle à quel point la frontière entre authenticité et mise en scène peut devenir floue dans l’univers des influenceurs. Si la jeune femme tente désormais de se reconstruire une « image vraie », la confiance de son public, elle, restera longtemps fragilisée. Son histoire résonne comme un avertissement : dans un environnement où l’émotion prime souvent sur la vérification, la responsabilité des créateurs de contenu – comme celle des plateformes – n’a jamais été aussi cruciale.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
Article précédent
« Heureuse d’être pulpeuse » : cette rappeuse dément les rumeurs sur son corps

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Heureuse d’être pulpeuse » : cette rappeuse dément les rumeurs sur son corps

La rappeuse américaine Ice Spice a récemment répondu aux rumeurs concernant sa silhouette et sa prétendue utilisation d’Ozempic,...

« Elle ne vieillit jamais » : à 60 ans, cette icône des années 90 fait sensation à la plage

L'actrice, mannequin et productrice britannique Elizabeth Hurley, considérée comme l’icône glamour ultime des années 1990, a récemment fait sensation...

« Embarrassant » : Julia Roberts revient sur un complexe inattendu

Actrice adulée, Julia Roberts a surpris par une confession pleine d’autodérision. Dans une interview accordée au New York...

Miss Univers 2025 : la candidate thaïlandaise surprend tout le monde avec une démonstration de combat

La candidate thaïlandaise Praveenar Singh a récemment marqué les esprits au concours Miss Univers 2025 lors d’une démonstration...

Cette chanteuse semble bouleversée après l’attaque d’un fan en public

L’avant-première du très attendu film "Wicked: For Good" à Singapour, le 13 novembre, a pris une tournure dramatique....

À 50 ans, Eva Longoria passe aux cheveux courts !

Eva Longoria, la star de la série "Desperate Housewives", affiche un tout nouveau look capillaire : un carré...