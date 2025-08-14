“J’ai détruit sa maison” : la révélation surprenante du séjour de Zoë Kravitz chez Taylor Swift

Une maison de rêve, une invitée de marque, un serpent en cavale… et une salle de bain totalement saccagée. C’est le cocktail inattendu que Zoë Kravitz a récemment partagé lors de son passage dans l’émission Late Night With Seth Meyers. L’actrice de 36 ans, venue faire la promotion de son film Caught Stealing, a livré une anecdote aussi drôle qu’absurde, survenue chez son amie Taylor Swift.

Un séjour chez Taylor… et un reptile imprévu

En janvier dernier, alors que des incendies ravageaient certaines zones de Los Angeles, Zoë Kravitz et sa mère, Lisa Bonet, avaient trouvé refuge dans la maison de Taylor Swift. Amies proches, les deux femmes étaient accueillies chez la chanteuse, loin de se douter qu’un invité surprise allait bientôt semer la panique.

“Un jour, ma mère m’appelle depuis l’étage et me dit qu’elle est dans une petite galère,” raconte Kravitz sur le plateau de Seth Meyers. Ce “petit souci” s’avère être le serpent domestique de Lisa Bonet, qui a réussi à se faufiler dans un minuscule trou du mur de la salle de bain. “Elle tenait encore la queue, mais le reste du corps avait déjà disparu dans le mur,” explique l’actrice, visiblement encore amusée.

“Soit je détruis la salle de bain, soit je lui dis qu’il y a un serpent dans sa maison”

Face à la situation, Kravitz admet avoir paniqué. “Je me suis dit : ‘Maman, je ne peux vraiment pas t’emmener n’importe où !’” plaisante-t-elle. Elle contacte alors le régisseur de la maison, qui arrive armé d’un pied-de-biche. La suite ? Des travaux d’urgence en plein milieu de la salle de bain de Taylor Swift.

“On a dû tout démonter pour récupérer le serpent. J’ai littéralement détruit sa salle de bain,” confesse Kravitz. Elle ajoute qu’elle a tout de suite proposé de payer les réparations et demandé à ce que la chanteuse ne soit pas mise au courant avant que tout soit réparé.

Un secret (vite) éventé

Mais avec une maison abîmée et un serpent évadé, difficile de garder une telle aventure secrète bien longtemps. Taylor Swift, qui n’a pas été présente lors de l’incident, a fini par l’apprendre. “Je me souviens l’avoir appelée et lui dire ‘Je voulais te parler d’un petit truc…’”, raconte Kravitz. Ce à quoi la chanteuse aurait répondu : “Tu veux parler du fait que tu as failli perdre un serpent dans ma maison et détruit ma salle de bain ?”

L’histoire se termine sans rancune. Swift, connue pour son sens de l’humour et son cercle d’amis fidèles, semble avoir pris l’anecdote avec philosophie. Quant à Kravitz, elle assume aujourd’hui cet épisode cocasse avec auto-dérision, transformant un moment de panique en souvenir partagé… et en séquence virale.

Cette anecdote insolite révèle un aspect inattendu de la vie de célébrités pourtant très entourées : l’amitié, l’imprévu, et une salle de bain transformée en zone de sauvetage reptilien. Si Taylor Swift a chanté que “les pierres et les serpents ne lui faisaient pas peur”, elle n’avait peut-être pas imaginé qu’un jour, l’un d’eux surgirait vraiment dans sa propre maison.