Cette chanteuse fait sensation dans un look cuir jugé « provocant »

Léa Michel
Addison Rae, devenue en quelques années l’une des pop stars montantes de sa génération, ne cesse de surprendre par ses choix. Lors d’une performance au Texas, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et influenceuse américaine a enflammé la scène et les réseaux sociaux avec un look cuir jugé par certaines personnes « trop provocant », mais salué par d’autres comme une véritable affirmation de style.

Un look cuir qui rappelle Madonna

Addison Rae a récemment partagé sur Instagram plusieurs photos de son apparition sur scène à Austin (États-Unis). Vêtue d’un ensemble en cuir noir composé d’un bas minimaliste et d’un haut conique rétro, la chanteuse a immédiatement rappelé aux fans les looks iconiques de Madonna dans les années 90.

Le look, entre hommage et réinterprétation moderne, a divisé : certaines personnes ont adoré, parlant de « vibes Madonna » et « d’apogée de la pop star », tandis que d’autres ont jugé sa tenue trop osée pour un concert.

Les réactions des fans

Sur Instagram, les commentaires se sont enchaînés : « J’adore, c’est frais ! », « Parfaite. », « C’est l’essence même d’une pop star ». Même des marques comme NYX Cosmetics ont réagi, lançant : « Comment ça fait d’être CETTE fille ?!! ». D’autres internautes, en revanche, estiment qu’elle pousse trop loin le curseur et préféreraient la voir dans un style plus « sobre ».

Une artiste qui s’affirme

En pleine tournée (The Addison Tour), Addison Rae multiplie les performances qui mélangent l’énergie des réseaux sociaux et la flamboyance des shows pop. Son style vestimentaire, souvent commenté, s’impose comme une partie intégrante de son identité artistique.

En définitive, qu’on l’applaudisse ou qu’on la critique, l’auteure-compositrice-interprète, actrice et influenceuse américaine Addison Rae ne laisse personne indifférent. À seulement 24 ans, elle incarne une nouvelle génération d’artistes qui osent tout, sans s’excuser.

