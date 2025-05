Jennifer Lawrence fait sensation en robe bustier, au bras de Robert Pattinson

Le tapis rouge du Festival de Cannes 2025 a une nouvelle fois été le théâtre d’une apparition inoubliable. Jennifer Lawrence, lumineuse et souveraine, a attiré tous les regards en foulant les marches au bras de Robert Pattinson. Entre élégance couture et complicité affichée, le duo a électrisé la Croisette.

Une silhouette sculpturale signée Dior

Pour cette apparition très attendue, l’actrice américaine a misé sur une création de la maison Dior. Inspirée d’un modèle d’archive datant de 1949, la robe bustier blanche dans laquelle elle s’est glissée évoquait une déesse grecque. Structurée à la taille par un délicat ruban de soie, dotée d’une traîne fluide et élégante, la tenue sublimait la silhouette longiligne de la comédienne. Un choix fort et intemporel, à l’image de Jennifer Lawrence, ambassadrice de la marque.

Les escarpins noirs venaient moderniser ce look d’allure quasi nuptiale. Côté beauté, l’actrice a opté pour un maquillage nude et lumineux, rehaussé d’une bouche rouge vif qui tranchait subtilement avec la douceur de la robe. Une mise en beauté maîtrisée, entre fraîcheur naturelle et glamour.

Un duo complice sous les projecteurs

À ses côtés, Robert Pattinson affichait un style tout aussi raffiné. En smoking noir à revers satinés, chemise blanche impeccable et nœud papillon sobre, l’acteur britannique complétait parfaitement ce tableau chic et harmonieux. Bras dessus bras dessous, les deux stars ont multiplié les sourires et les gestes tendres, attirant l’objectif des photographes comme un véritable couple de cinéma.

Si la proximité entre les deux comédiens a éveillé la curiosité, elle s’explique surtout par leur collaboration dans le film « Die My Love », présenté en compétition officielle. Ce long-métrage de Lynne Ramsay pourrait valoir à Jennifer Lawrence une récompense prestigieuse, tant son interprétation a bouleversé les premiers spectateurs.

Un rôle intense qui touche à l’intime

Dans « Die My Love », Jennifer Lawrence incarne une jeune mère confrontée à une dépression post-partum. Un rôle exigeant, à la fois brut et sensible, qui trouve un écho personnel chez l’actrice, elle-même mère de deux enfants. En conférence de presse, elle s’est livrée avec sincérité : « Il n’y a rien de comparable au post-partum. C’est extrêmement isolant. Vous vous sentez comme un étranger ».

Elle a également évoqué l’impact de la maternité sur sa carrière : « Avoir des enfants change tout, profondément. Ils ont changé ma vie, évidemment, pour le meilleur. Mais ils ont aussi augmenté mon potentiel créatif ». Des confidences émouvantes, qui résonnent avec l’intensité de son personnage et renforcent la puissance de sa performance à l’écran.

Jennifer Lawrence a ainsi une nouvelle fois prouvé qu’elle savait allier justesse d’interprétation et puissance visuelle. En robe bustier Dior, au bras d’un Robert Pattinson aussi élégant que complice, elle a offert au Festival de Cannes l’une de ses plus belles images de cette édition. Entre glamour et rôle poignant, l’actrice continue d’imposer son aura sur tous les terrains.