« Je pesais 100 kilos » : cette animatrice brise le silence sur son corps après la grossesse

Solaire et sans détour, Marie Portolano a récemment évoqué avec humour et réalisme sa transformation physique au fil de la maternité. Maman de 3 enfants, la journaliste-animatrice accepte pleinement les changements que la grossesse a apportés à son corps.

Une prise de parole rare et honnête

Lors d’un entretien, Marie Portolano a expliqué avoir pris près de 40 kilos lors de sa première grossesse, atteignant 100 kilos à l’époque. Plutôt que de s’en cacher, elle a préféré en rire et le raconter sans filtre. Une sincérité qui a immédiatement touché ses fans, souvent lassés d’entendre des récits idéalisés de maternité.

L’animatrice, connue pour son ton franc et sa personnalité bienveillante, refuse de céder aux pressions de l’image. Pour elle, la grossesse reste une épreuve physique et émotionnelle qu’il faut pouvoir vivre en paix, loin des jugements : « Des kilos de grossesse sont des kilos de grossesse », a-t-elle simplement résumé, avec justesse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par marie portolano (@marie.portolano)

Un message de réalisme face aux diktats

À 38 ans, celle qui a successivement marqué Canal+, M6 et France Télévisions montre qu’il est possible d’allier carrière exigeante et franchise sur les sujets personnels. À travers ce témoignage, Marie Portolano défend une parole libérée sur le corps des femmes, encore trop souvent soumis à des attentes irréalistes.

Son discours décomplexé rejoint celui de nombreuses figures publiques décidées à célébrer la maternité sous toutes ses formes, sans injonction à « retrouver sa ligne » ni culpabilité. Cette approche, plus humaine, s’inscrit dans un mouvement plus large de réappropriation du corps et de bienveillance envers soi-même.

Entre vie de famille et sérénité retrouvée

Aujourd’hui maman comblée, mariée à l’acteur Grégoire Ludig, Marie Portolano évoque la parentalité avec tendresse et simplicité. Devenue un visage vers lequel beaucoup de jeunes mères se tournent, elle incarne une figure inspirante : celle d’une femme qui ne prétend pas être parfaite, mais qui avance avec authenticité.

À travers sa lucidité, l’animatrice Marie Portolano rappelle ainsi qu’on peut briller sans dissimuler ses failles – et que les corps réels, ceux des femmes, méritent toujours d’être racontés sans filtre.