« Une femme fatale » : Hailey Bieber adopte la coupe de cheveux la plus chic du moment

La mannequin et entrepreneuse américaine Hailey Bieber a partagé sur Instagram une série de photos dans lesquelles elle arbore une coupe de cheveux ultra-tendance : le « long bob ». Associée à un haut vert vif, cette coupe chic a séduit ses abonnés, nombreux à saluer son allure de « femme fatale ».

Le « long bob », la coupe star du moment

Au cœur de ce look, une coupe plébiscitée : le « long bob », ce carré long qui s’arrête généralement au niveau des épaules. À la fois chic, polyvalent et facile à porter, il s’est imposé comme l’une des coupes les plus en vogue du moment. Hailey Bieber, qui l’arbore depuis quelque temps, en fait ici une démonstration parfaite. Lisse et chic, son carré apporte une touche d’élégance intemporelle à l’ensemble de son look.

Un haut vert vif assorti

Côté tenue, Hailey Bieber a misé sur un haut dans un vert éclatant. En légende de sa publication, elle a d’ailleurs ajouté un cœur vert et un emoji grenouille, en clin d’œil à la couleur de son top. Côté beauté, un maquillage naturel – regard légèrement souligné, blush et lèvres dans un rose nude – est venu parfaire cette allure lumineuse.

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Des fans conquis

Sans surprise, cette publication a déclenché une vague de réactions admiratives. Dans les commentaires, les internautes ont multiplié les compliments. « Magnifique », « Une femme fatale », « Elle est iconique », « Comment peux-tu être réelle ? », pouvait-on lire parmi les nombreux messages. Autant de réactions qui confirment l’engouement suscité par chacune de ses apparitions.

Avec ce « long bob » et son haut vert vif, Hailey Bieber signe ainsi une apparition aussi chic qu’affirmée. En adoptant l’une des coupes les plus tendance du moment, elle confirme son statut d’icône mode et beauté. De quoi, sans surprise, ravir ses fans, toujours au rendez-vous de ses looks.