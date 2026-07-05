Avec sa robe vintage à fleurs, Olivia Dean signe une apparition remarquée

Fabienne Ba.
@oliviadeano / Instagram

La chanteuse, auteure-compositrice-interprète britannique Olivia Dean a une nouvelle fois enchanté ses fans à Paris. Au sortir d’un concert dans la capitale française, elle a partagé une apparition dans une robe Chanel vintage à imprimé fleuri, qui n’est pas passée inaperçue.

Un concert parisien clôturé en beauté

C’est après un concert donné dans la capitale française qu’Olivia Dean a partagé sa dernière apparition stylée. Actuellement en pleine tournée mondiale, elle a profité de son passage à Paris pour livrer une performance très attendue par ses fans français. Au lendemain de la soirée, elle a publié sur son compte Instagram un message d’adieu à la capitale, accompagné d’une photo qui a immédiatement fait réagir sa communauté. « Bonne nuit Paris !! Merci pour toujours », a-t-elle écrit en légende, accompagnant son message d’un emoji fleur de lotus et d’une mention à la maison Chanel ainsi qu’à son directeur artistique Matthieu Blazy.

Une robe Chanel d’inspiration vintage

Pour cette occasion, Olivia Dean a en effet misé sur une pièce signée Chanel, dans un esprit résolument vintage et romantique. La robe, dotée d’un imprimé à fleurs, illustre parfaitement l’univers stylistique que la chanteuse cultive depuis plusieurs saisons : un mélange de douceur et de références aux silhouettes des décennies passées. Une approche qui rappelle son esthétique de scène, souvent décrite comme un hommage aux femmes des années 1960 et 1970. Une cohérence stylistique qui contribue à faire d’elle l’une des artistes britanniques les plus attendues sur le plan mode.

 

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Un lien de longue date avec la maison Chanel

Le choix d’une création Chanel n’a rien d’un hasard. Olivia Dean évolue dans l’orbite de la maison de couture française depuis 2023, lorsqu’elle assistait au défilé haute couture printemps de la marque. Depuis le mois de juin 2024, la chanteuse figure parmi les ambassadrices et amies officielles de la maison, multipliant les apparitions dans des créations signées par les équipes Chanel. Une fidélité qui s’inscrit dans la durée, et qui dépasse largement le cadre des simples « partenariats commerciaux » : Olivia Dean a noué un véritable lien créatif avec la maison, notamment depuis l’arrivée de Matthieu Blazy à sa direction artistique.

Avec sa robe Chanel vintage à fleurs, son concert parisien réussi et son hommage tendre à la maison de couture française, Olivia Dean signe ainsi l’une de ses apparitions parisiennes les plus marquantes. Une démonstration qu’elle sait conjuguer carrière musicale et identité mode avec une cohérence rare. Et que sa complicité avec Chanel et Matthieu Blazy n’a pas fini de produire de jolis moments stylés, scène après scène.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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