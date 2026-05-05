En montrant ses abdominaux dans une robe déstructurée, la chanteuse Victoria Monét fait réagir

Naila T.
@victoriamonet / Instagram

Deux pièces, deux couleurs – et pourtant, le look de la chanteuse et compositrice américaine Victoria Monét au Billboard Women in Music 2026 était tout sauf simple. C’est la façon dont les deux pièces ont été coupées et assemblées qui a tout changé, et déclenché une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Un top bandeau noir asymétrique et une jupe blanche déstructurée

Les Billboard Women in Music Awards 2026 se sont tenus le 29 avril au Hollywood Palladium, réunissant un plateau d’artistes dont l’auteure-compositrice-interprète et actrice américaine Teyana Taylor, l’auteure-compositrice-interprète suédoise Zara Larsson, la chanteuse sud-africaine Tyla, l’actrice américaine Keke Palmer et la chanteuse et compositrice américaine Victoria Monét – chacune avec un look fort qui a transformé le tapis rouge en véritable défilé de mode.

Victoria Monét portait un ensemble signé Rhea Costa : un top bandeau noir à col asymétrique, associé à une jupe blanche aux lignes fluides et légèrement drapée sur le côté. La jupe descendait bas sur les hanches en créant une ligne diagonale qui exposait la taille et le ventre – le détail qui a concentré tous les regards. D’un côté couvert, de l’autre plus ouvert ; d’un côté ajusté, de l’autre fluide – une architecture binaire qui a marqué les esprits.

Victoria Monét, artiste et icône de style en pleine ascension

Victoria Monét n’est pas seulement reconnue pour sa musique – sa présence mode s’impose de plus en plus comme une extension naturelle de son identité artistique. Après plusieurs apparitions remarquées ces derniers mois, ce look au Billboard Women in Music confirme qu’elle construit une esthétique personnelle cohérente : précise et audacieuse dans les détails.

En résumé, la chanteuse et compositrice américaine Victoria Monét a prouvé qu’un look fort n’a pas besoin d’être « bruyant ». C’est souvent la construction qui fait tout.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
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