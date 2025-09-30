Hailey et Justin Bieber : ces 10 règles suprenantes qui régissent leur couple

Pour traverser les hauts et les bas de la célébrité et surtout renforcer leur famille, Justin et Hailey Bieber ont défini 10 commandements qui structurent leur couple et orientent chaque étape de leur quotidien. Justin Bieber a partagé sur son compte Instagram @lilbieber une photo d’un cadre affichant ces commandements, symbole de leur engagement commun.

Des valeurs spirituelles et concrètes au cœur de leur union

Imprimées et encadrées dans leur maison, ces 10 règles sont partagées par l’auteur-compositeur-interprète, danseur, musicien et acteur canadien Justin Bieber lui-même sur Instagram :

  • Le repos sacré : ils privilégient les pauses et la récupération pour garder l’équilibre.
  • La longévité et le rythme durable : le couple favorise une vie stable, loin de la précipitation.
  • L’excellence : ils attachent une grande importance à la qualité dans leurs activités et projets.
  • L’innovation : progresser constamment dans la vie et la carrière.
  • La santé et le bien-être : prendre soin de leur corps, vu comme une responsabilité partagée.
  • La durabilité : l’impact sur l’humanité et la création de projets pérennes sont essentiels.
  • Le service : donner confiance et élever ceux qui les entourent.
  • La générosité : offrir de l’argent, du temps et du respect dans toutes leurs interactions.
  • La gratitude : célébrer chaque journée, comme un cadeau.
  • La dignité humaine : reconnaître la valeur unique et éternelle de chaque individu.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Justin Bieber (@lilbieber)

Un pacte familial affiché et défendu publiquement

Justin Bieber partage ce pacte dans un contexte de rumeurs persistantes sur leur couple, affirmant leur vision commune malgré les difficultés de vie et les tempêtes médiatiques. Ce sont ces règles qui cimentent leur engagement et la construction d’un foyer solide pour leur fils, Jack Blues.

En affirmant ces principes, Justin et Hailey Bieber se positionnent ainsi comme un duo résilient et inspirant, bien décidé à privilégier les valeurs humaines et la cohésion familiale dans leur vie de stars.

