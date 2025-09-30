« Un corps magnifique » : à 60 ans, Elizabeth Hurley fait sensation à la plage

Léa Michel
@elizabethhurley1/Instagram

Elizabeth Hurley continue d’éblouir ses fans et prouve que l’âge n’est qu’un chiffre. À 60 ans, l’actrice, mannequin et productrice britannique a récemment partagé sur Instagram une vidéo ensoleillée qui a immédiatement enflammé la toile.

Une apparition remarquée au bord de l’eau

Sur les images, la star arbore une tenue blanche aux détails dorés qui met en valeur sa silhouette. Face à l’objectif, elle esquisse quelques pas de danse, cheveux au vent, tandis que la mer scintillante sert de toile de fond. Cette vidéo est l’occasion pour Elizabeth Hurley de présenter une pièce de sa marque « Elizabeth Hurley Beach », une collection qui célèbre le glamour sur le sable chaud comme en vacances en mer.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Elizabeth Hurley (@elizabethhurley1)

Des fans sous le charme

Rapidement, les commentaires sous la publication se sont multipliés : « Un corps magnifique », « Une vraie déesse », « Tu es intemporelle ». Une nouvelle preuve que l’actrice inspire toujours autant par sa confiance et son énergie rayonnante.

En résumé, à travers ses choix mode et son assurance, Elizabeth Hurley rappelle qu’il n’y a pas d’âge pour se sentir bien dans son corps et s’affirmer avec élégance.

