À 59 ans, Halle Berry brise les tabous sur la ménopause

L’actrice, productrice et mannequin américaine Halle Berry continue de captiver le public, non seulement par son charisme et son sens du style, mais aussi par la manière dont elle montre que le glamour n’a pas d’âge. Lors du DealBook Summit du New York Times, elle a une fois de plus marqué les esprits en alliant mode, revendication et empowerment.

Un look symbole d’affirmation

Apparaissant sur Instagram dans les coulisses de l’événement DealBook Summit du New York Times, Halle Berry a choisi un blazer bleu marine au décolleté vertigineux, porté sans chemise ni soutien-gorge. Une pièce signée par une coupe structurée et un seul bouton doré, qui conjuguait allure « office siren » et élégance assumée.

Ce choix vestimentaire, loin d’être anodin, traduisait un message clair : celui d’une femme libre, confiante et décomplexée face au regard des autres. Ses accessoires dorés et son maquillage subtil soulignaient son côté glamour sans détourner l’attention du fond de son message : la parole des femmes sur leur santé et leur bien-être doit être entendue.

Une voix forte pour les femmes en ménopause

Lors de son intervention au sommet, Halle Berry a pris la parole pour plaider en faveur d’une meilleure reconnaissance de la ménopause et de la périménopause dans le débat public. Engagée à travers sa marque Respin Health, elle milite pour briser les préjugés et faire évoluer les politiques de santé autour de cette étape naturelle mais trop souvent stigmatisée de la vie des femmes.

« Quand on n’a plus de fardeaux à porter, mais encore toute la force de se battre », a-t-elle écrit sur Instagram, résumant l’esprit combatif qui la caractérise. Pour elle, cette période n’est pas une fin, mais un nouveau commencement, une « renaissance » comme elle le confiait déjà au média Marie Claire : elle dit aujourd’hui se sentir plus forte et plus accomplie que jamais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Halle Berry (@halleberry)

Une star qui inspire un nouveau regard sur l’âge

Halle Berry évoque avec fierté le fait d’être souvent « la plus âgée dans la pièce ». Ce statut, loin de lui peser, lui procure un sentiment d’assurance et de liberté. Elle affirme ne plus chercher à plaire ni à répondre aux attentes des autres, incarnant ainsi une maturité pleinement assumée et affranchie des codes. Son attitude, entre humour et sincérité, inspire des milliers de femmes à revendiquer leur pouvoir à tout âge.

En mêlant audace vestimentaire et discours engagé, Halle Berry redéfinit ainsi ce que signifie vieillir aujourd’hui. Son apparition sans haut sous un blazer n’était pas qu’un choix de mode, mais un manifeste visuel : celui d’une femme qui refuse les tabous et revendique sa puissance. À travers son message, elle prouve que la ménopause n’est ni une honte, ni une fin, mais une étape de renaissance et d’affirmation personnelle.