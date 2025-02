Heidi Klum révèle l’avantage de sortir avec un homme plus jeune !

Lorsqu’on ne s’attarde pas sur son physique, on se mêle de sa vie amoureuse. C’est la dure loi de la popularité. Cela fait maintenant cinq ans que la top modèle allemande Heidi Klum est mariée avec Tom Kaulitz, ex-guitariste du groupe Tokio Hotel. Complices et passionnés comme au premier jour, ils filent le parfait amour. Rien ne semble pouvoir entacher l’idylle de l’ancien ange de Victoria’s Secret. Pourtant, nombreux sont ceux qui essaient de la faire redescendre de son petit nuage et qui se scandalisent de ses 16 ans d’écart avec son époux. Reine de l’autodérision, Heidi Klum préfère en rire qu’en pleurer. Dans une interview, elle a d’ailleurs avoué que cette romance « rivalisait avec toutes les cures de Jouvence ».

16 ans d’écart et un couple en pleine santé

Heidi Klum, supermodel phare des années 2000, partage sa vie avec Tom Kaulitz, rockeur dans l’âme de 16 ans son cadet. La mère de famille, qui a eu quatre enfants de ses précédentes unions, n’a jamais été aussi radieuse que maintenant. À 51 ans, Heidi Klum est loin de passer ses soirées enfermée dans sa salle de bain, avec des tranches de concombres sur les yeux et un masque à l’argile sur le visage. Elle écume les boîtes de nuit les plus prisées jusqu’au petit matin et se déhanche volontiers sur le dancefloor. Les mauvaises langues diront que c’est un symptôme de la crise de la cinquantaine, mais Heidi Klum, elle, affirme que l’heureux responsable de ses nuits blanches n’est autre que son mari.

Maintenant que ses enfants sont grands et qu’ils ont presque atteint la majorité, elle se sent libre de sortir et ce n’est pas Tom Kaulitz qui va lui interdire. Au contraire. Depuis que leurs chemins se sont croisés, sa vie sociale est foisonnante. D’ailleurs dans les colonnes du média Fox News Digital, elle remercie sa moitié de « rythmer autant son quotidien et de lui faire redécouvrir les joies de la fête ». Une façon de rattraper le temps perdu pour celle qui s’est investie pleinement dans son rôle maternel et qui a décliné de nombreux événements pour s’occuper de sa fratrie. Aux côtés de Tom Kaulitz, elle a l’impression de renaître.

Heidi Klum aborde sa relation avec humour

Quand les stars masculines s’unissent avec des femmes qui pourraient avoir l’âge de leur fille, c’est une plate banalité. En revanche, lorsqu’une femme à la renommée mondiale se met en couple avec un homme à peine plus jeune, c’est forcément « louche ». Mais Heidi Klum n’a rien à prouver. Pour elle la différence d’âge n’est qu’un ridicule détail.

La jurée d’America’s got talent, épinglée d’office en « cougar », est régulièrement accusée de ne pas être sincère dans ses sentiments et de chercher la jeunesse éternelle dans les yeux de son mari. La mannequin à la chevelure blonde, habituée des critiques, y répond avec une répartie rafraîchissante.

« Je n’y pense pas tant que ça. Il faut juste vivre une existence heureuse sans trop se soucier de ce que pensent les autres, parce que s’inquiéter va juste apporter plus de rides », a-t-elle déclaré dans le magazine InStyle

Heidi Klum et Tom Kaulitz, leur secret pour combattre la routine

Heidi Klum et Tom Kaulitz, c’est visiblement pour l’éternité. Les deux amants le savent : ils finiront leur jour ensemble. Au-delà d’être un mari aimant et attentionné, le guitariste s’est aussi frayé un chemin dans le cœur des enfants de la mannequin pluridisciplinaire, devenant même un « père secondaire », selon les dires d’Heidi Klum. Il ne se contente pas de faire de la figuration dans la vie de Heidi Klum. Le musicien philanthrope occupe une place centrale.

Si Heidi Klum a 51 ans sur le papier, elle vit cet amour comme si c’était le premier, avec autant de fougue qu’une adolescente de 15 ans. D’ailleurs, Heidi Klum et Tom Kaulitz ont un rituel bien à eux pour entretenir la flamme et cultiver la passion. Ils prennent des leçons de danse pour être en totale osmose. Rien d’étonnant venant de la top allemande, qui a déjà une routine sportive bien rodée.

La relation entre Heidi Klum et Tom Kaulitz est jalousée, critiquée, mais difficile à égaler. Même s’ils ont 16 ans d’écart, les deux tourtereaux sont au diapason. Et leur amour est éclatant ! Maintenant vous savez d’où Heidi Klum tient sa vitalité.