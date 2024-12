Angelina Jolie révèle son métier inattendu avant sa carrière cinématographique

Angelina Jolie, reconnue comme l’une des actrices les plus talentueuses de sa génération, a surpris le public avec une révélation inattendue. Lors d’une récente interview sur le plateau de Jimmy Fallon, elle a dévoilé qu’avant de se lancer dans le cinéma, elle envisageait une carrière dans un domaine très particulier : les pompes funèbres.

Une vocation née d’une expérience personnelle

Interrogée par Jimmy Fallon sur cette rumeur intrigante, Angelina Jolie a confirmé avec franchise. « Oui, c’est vrai », a-t-elle répondu, avant de partager l’histoire qui l’a poussée à envisager ce métier. La disparition de son grand-père a été un moment déterminant : « Je me souviens avoir pensé que ce n’était pas comme ça que les choses devaient se passer. Ça devrait être une célébration de la vie. »

Loin de craindre la mort, Angelina Jolie a expliqué qu’elle se sentait à l’aise avec cette idée et qu’elle voyait dans ce métier une opportunité d’améliorer les choses. Avec une approche profondément humaine, elle avait pour ambition de transformer ces moments difficiles en une expérience plus respectueuse et significative pour les familles endeuillées.

Une formation inattendue

Avec humour, l’actrice a taquiné le public en déclarant : « C’est ma carrière de repli désormais. » Une remarque qui montre que, malgré sa renommée mondiale, elle n’a pas perdu de vue cette partie de son passé.

Une actrice qui cultive la discrétion

Ce n’est pas souvent qu’Angelina Jolie parle de sa vie personnelle. Connue pour sa réserve sur des sujets intimes, elle préfère concentrer les discussions sur son travail, ses engagements humanitaires et sa vie de famille. En réponse à une question sur un éventuel biopic sur sa vie, elle a clairement exprimé son scepticisme : « Quand vous êtes une personnalité publique, vous êtes consciente d’à quel point vous détesteriez que quelqu’un interprète votre vie ou pense la comprendre. »

Une vie pleine de surprises

Cette anecdote sur son passé témoigne de la profondeur et de la complexité d’Angelina Jolie. Elle est non seulement une actrice accomplie, mais aussi une personne qui s’est intéressée à des domaines variés, souvent en lien avec des expériences profondément humaines.

Qu’elle soit devant la caméra, engagée dans des causes humanitaires ou explorant des chemins de vie peu conventionnels, Angelina Jolie continue de fasciner par sa capacité à embrasser des facettes inattendues de l’existence.

Avec cette révélation, elle montre une fois de plus qu’elle n’est pas seulement une star, mais une femme dont la sensibilité et les choix de vie inspirent et intriguent.