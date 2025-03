Une influenceuse française éblouit les Oscars avec ses robes

Léna Mahfouf, plus connue sous le nom de Léna Situations, a une nouvelle fois prouvé qu’elle n’était pas seulement une reine des réseaux sociaux, mais aussi une véritable icône de la mode. À l’occasion ce week-end de deux événements incontournables du cinéma – la cérémonie des Césars à Paris et les Oscars à Los Angeles – Léna a su éblouir avec ses tenues spectaculaires, mélangeant élégance, audace et modernité.

Une apparition remarquée aux Césars

Avant de s’envoler pour les États-Unis, Léna Situations a fait une entrée remarquée sur le tapis rouge des Césars 2025. La créatrice de contenus et entrepreneure, fidèle à son image, a choisi une robe noire signée Maison Alaia. Cette pièce, à la fois élégante et intemporelle, était inspirée par des silhouettes vintage. Ce qui la rendait encore plus unique ? Sa coupe asymétrique, qui apportait une touche de modernité tout en mettant en valeur ses courbes avec subtilité. Pour compléter son look, Léna avait opté pour des escarpins à semelles rouges signés Louboutin, qui ont ajouté un petit côté « audace » à l’ensemble.

C’est surtout sa simplicité qui a marqué les esprits : maquillage qui se veut naturel, accessoires minimalistes. Une allure chic, mais accessible, qui a fait de Léna la star incontestée de la soirée. D’ailleurs, la jeune femme était présente pour interviewer les invités en direct du tapis rouge, une mission qu’elle a menée avec brio tout en captivant son public par son professionnalisme et sa joie de vivre communicative.

Après cette apparition grandiose, Léna a pris une pause pour changer de robe, enfilant une création signée Vivienne Westwood, une robe courte au décolleté plongeant, parfaite pour l’événement après-cérémonie. Toujours plus brillante, elle a accompagné sa tenue d’un micro orné de strass, apportant une touche supplémentaire de glamour.

Un passage triomphal aux Oscars

C’est aux Oscars, à Los Angeles, que Léna a véritablement enflammé les flashs des photographes. La créatrice de contenus a fait sensation en arborant une robe Ashi Studio absolument stupéfiante. Cette création, alliant modernité et sophistication, mettait en valeur sa silhouette de manière incroyable. Un bustier sculpté aux reflets métalliques rosés venait subtilement se poser sur sa peau, accompagné d’une jupe longue et d’une courte traîne qui traînait derrière elle comme un souffle d’élégance.

Ce qui a encore plus impressionné, c’est la manière dont Léna a choisi de porter ses cheveux : une sublime coupe afro qui a magnifiquement complété son look. Ce choix capillaire affirmé, loin des standards habituels, est un véritable message de body positivitisme. Léna a voulu rendre hommage à ses racines tout en affirmant sa personnalité unique. Et franchement, ça lui va à ravir !

Pour l’after-party des Oscars, Léna n’a pas déçu non plus, optant pour une nouvelle robe Ashi Studio noire. Cette fois, la dentelle devenait l’élément clé du look, se dévoilant à travers les découpes du tissu, pour une allure ultra-glamour. Léna a encore une fois su jouer avec les codes de la mode pour se réinventer sans cesse, et c’est ce qui fait d’elle une figure incontournable dans le monde de la mode.

Une ascension fulgurante dans le monde de la mode

Depuis ses débuts sur YouTube, Léna Situations a su se réinventer, toujours en restant proche de ses abonnés tout en évoluant dans le monde impitoyable de la mode. Il y a de cela quelques années, elle devenait la première influenceuse française à être invitée au Met Gala, un exploit qu’elle a accompli en 2022. Cette reconnaissance dans un événement aussi prestigieux n’a fait que confirmer sa place dans l’industrie de la mode. En parallèle, Léna a su tisser des liens avec des marques prestigieuses, comme Adidas, avec qui elle a co-créé une collection de sneakers.

Aujourd’hui, elle est devenue une créatrice de contenus, une entrepreneure, et une véritable référence pour des millions de jeunes à travers le monde. Ce qui fait d’elle une icône, c’est cette capacité à porter des vêtements avec une telle aisance, à marier des pièces audacieuses tout en restant fidèle à son style personnel. Léna nous prouve que la mode n’est pas une question de taille ou de morphologie, mais d’assurance et d’affirmation de soi.

Léna Mahfouf, alias Léna Situations, n’est pas seulement une créatrice de contenus à succès. Elle est une figure incontournable de la mode, capable de faire vibrer les tapis rouges avec des tenues époustouflantes, mais aussi de délivrer un message fort de confiance en soi et d’acceptation.