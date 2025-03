En fauteuil roulant, cette actrice brille sur le tapis rouge

La 97e cérémonie des Oscars a une fois de plus été le théâtre de moments mémorables, tant sur scène que sur le tapis rouge. Parmi les célébrités ayant captivé les regards, Marissa Bode s’est distinguée par son élégance et son charisme. Première actrice en situation de handicap à incarner Nessarose Thropp dans le film « Wicked », la star de 24 ans a brillé dans une somptueuse robe rouge scintillante, prouvant que style et inclusion vont de pair sur les plus grandes scènes hollywoodiennes.

Une apparition éblouissante en robe rouge étincelante

Vêtue d’une robe rouge flamboyante, Marissa Bode a fait une entrée remarquée au Dolby Theatre. Sa tenue, sublimée par des jeux de lumière et des sequins, évoquait à la fois le glamour classique d’Hollywood et une touche de modernité affirmée. Le Glambot, caméra emblématique du tapis rouge, a immortalisé l’actrice dans un moment de pure grâce, mettant en valeur chaque détail de son look.

Marissa Bode : une étoile montante et un symbole d’inclusion

Nommée aux Critics’ Choice Awards et aux SAG Awards pour son rôle révolutionnaire dans le film « Wicked », Marissa Bode ne cesse de prouver que le talent n’a pas de limites. En foulant le tapis rouge des Oscars avec une assurance remarquable, elle envoie un message fort sur la représentation et la diversité à Hollywood. Son apparition a été saluée par les fans et les médias.

Avec son charisme et son style, Marissa Bode s’impose comme l’une des figures montantes du cinéma. Une étoile à suivre de près, qui continue d’écrire l’histoire du septième art avec éclat.