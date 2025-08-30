Insultée sur son poids, cette chanteuse ne se laisse pas faire

Depuis son retour musical, Nelly Furtado fait face à une vague de remarques méprisantes sur son apparence, certains allant jusqu’à la surnommer « Nelly Fatlardo » ou « Belly Furtado » sur les réseaux sociaux. Au lieu de céder face à cet harcèlement, l’artiste canado-portugaise a choisi la voie de l’humour, de la mode et du self-love pour exprimer sa confiance retrouvée.

Une réponse audacieuse et stylée sur scène

Le 24 août 2025, Nelly Furtado s’est produite à Manchester Pride dans une tenue originale : t-shirt oversize trompe-l’œil évoquant ses débuts, ceinture marquée « Whoa Nelly » et motif « Better Than Ever » en clin d’œil à son dernier album. Dessous, bas résilles et accessoires girly complétaient le look, reflétant son envie de s’affranchir des diktats. Sur scène, son énergie et son assurance ont été saluées par ses fans et les médias.

Un discours fort sur la neutralité corporelle et l’amour de soi

En interview puis sur Instagram, la chanteuse défend le concept de « neutralité corporelle » et rappelle que son corps a naturellement évolué avec ses trois grossesses. Elle affirme n’avoir rien à prouver ni à retoucher pour plaire : « Je suis plantureuse, mon corps divise mais je me sens plus elle-même que jamais ». Elle encourage ses fans à célébrer leur individualité et ne pas se laisser influencer par les jugements extérieurs.

Entre succès, nostalgie et confiance retrouvée

Ce retour en lumière prouve que Nelly Furtado reste une icône de résilience et d’inspiration, assumant chaque étape de sa transformation. Par son attitude et ses choix, elle invite chacun à se libérer des pressions sociales et à adopter un lien apaisé avec son propre corps.

Une performance qui transforme les insultes en affirmation, et rappelle qu’il est possible de briller sans se conformer aux normes imposées.