Budget mode : combien dépensent les Reines, selon cette étude ?

Les reines et princesses ne portent pas (souvent) de simples jeans et baskets. Mais combien coûtent vraiment leurs garde-robes dignes de contes de fées ? Une étude réalisée par le site UFO No More nous livre des chiffres qui donnent le tournis : 2,37 millions d’euros dépensés en 2022 par 19 femmes issues de familles royales européennes. Qui sont les plus grandes dépensières du royaume fashion ? On vous emmène sur le podium.

Le podium des dépensières royales

Charlène de Monaco remporte la couronne (en diamant, probablement) de la plus grande dépensée. Elle arrive en tête avec des frais vestimentaires s’élevant à 739 541 euros pour 170 tenues, soit une moyenne de 11 377 euros par pièce. Maria-Olympia de Grèce, l’étoile montante de la mode royale, se place en deuxième position avec un budget d’environ 228 000 euros pour 88 tenues, soit 6 100 euros par pièce en moyenne. Elle sait jongler entre des looks audacieux et des créations griffées qui font sensation. Enfin, la toujours élégante Catherine, princesse de Galles dite Kate Middleton, complète le trio de tête avec un budget total de 217 310 euros pour 218 tenues, soit une moyenne de 1 293 euros par pièce. Connue pour son goût impeccable et son penchant pour recycler ses vêtements, elle allie glamour et pragmatisme.

Stratégies d’économie et d’image

Si Charlène de Monaco mise visiblement sur une stratégie « tout luxe », d’autres royautés ont des approches plus mesurées.

La reine Letizia d’Espagne, par exemple, se classe 14e avec un budget de 53 919 euros et une moyenne de 539 euros par tenue. Elle est connue pour promouvoir des marques espagnoles abordables comme Zara.

Victoria de Suède se positionne 16e avec un budget de 35 482 euros et une moyenne de 322 euros par pièce. Ces choix reflètent une volonté de rester en phase avec la société et les préoccupations économiques actuelles.

Les choix vestimentaires de ces femmes ne sont pas anodins. Ils participent à leur image publique. Une robe somptueuse pour une soirée officielle peut symboliser le respect dévolu à une occasion prestigieuse, tandis qu’un tailleur plus simple envoie un message d’accessibilité et de modernité.

Évolution des dépenses

Il est intéressant de noter que les budgets vestimentaires des familles royales ont évolué ces dernières années. L’étude de 2024 montre en effet une tendance à la baisse des dépenses pour certaines royales.

Marie de Danemark conserve son titre de plus économe, avec des dépenses s’élevant à 10 439 € pour 21 nouvelles pièces en 2024, en baisse par rapport à 2023.

La princesse de Galles a considérablement réduit ses dépenses en 2024, passant à 12 978 €, mais cela s’explique par son absence de neuf mois due à des problèmes de santé.

L’importance du recyclage et de la symbolique

Le recyclage vestimentaire semble prend de plus en plus de place dans les stratégies vestimentaires des têtes couronnées. De plus en plus de princesses et de reines optent pour le recyclage de leurs tenues, une pratique popularisée par Kate Middleton. Ce n’est pas seulement une manière de faire des économies, mais aussi une façon de montrer son engagement envers des causes écologiques.

Catherine de Galles, dite Kate Middleton, est un parfait exemple de cette tendance. Elle a déjà fait sensation en portant une robe Alexander McQueen qu’elle avait déjà arborée lors d’un événement antérieur. Ce genre de choix est salué par le grand public, qui voit en elle une figure moderne, proche des préoccupations de notre époque.

Le symbolisme des vêtements est également crucial. Une tenue peut être un clin d’œil à un pays visité ou un hommage à une personnalité importante. Les couleurs, les motifs et les matières sont soigneusement choisis pour transmettre des messages subtils.

Si les dépenses vestimentaires des reines et princesses restent impressionnantes, elles reflètent aussi une évolution vers plus de responsabilité et de symbolique. Entre Charlène de Monaco, qui incarne le luxe à l’état pur, et Catherine de Galles, championne du recyclage élégant, chaque figure royale définit son propre style. Une chose est sûre : la mode royale n’a pas fini de nous inspirer, et de nous surprendre.