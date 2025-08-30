« Elle est méconnaissable » : critiquée pour son physique, Meghan Trainor réagit aux commentaires

Meghan Trainor, connue pour ses tubes pop et son franc-parler assumé, a récemment fait le buzz sur TikTok en participant au Nicki Minaj Challenge. Mais ce qui aurait dû être un moment léger s’est transformé en vague de commentaires sur son apparence physique. De nombreux utilisateurs ont affirmé ne pas la reconnaître, certains allant jusqu’à dire qu’elle était « méconnaissable ». Face à cette avalanche de remarques, la chanteuse de 31 ans n’est pas restée silencieuse. Fidèle à son ton à la fois direct et bienveillant, elle a répondu avec humour et assurance, dans une vidéo qui a fait le tour des réseaux.

Une vidéo virale et des réactions immédiates

Le 21 août 2025, Meghan Trainor poste une vidéo sur TikTok dans le cadre du Nicki Minaj Challenge — une tendance où les participants relèvent un défi d’équilibre sur la pointe des pieds, souvent en tenues originales. Dans sa version, la chanteuse apparaît en salle de sport, vêtue d’une tenue de sport noire et de baskets, détournant le concept de façon ludique.

Mais rapidement, l’attention se détourne de la performance elle-même pour se concentrer sur le visage et la silhouette de Meghan, visiblement transformés. « Je ne l’ai pas reconnue », écrit un internaute. D’autres commentaires du même type s’enchaînent, certains exprimant leur surprise, d’autres allant jusqu’à questionner ses choix personnels.

Une réponse pleine d’autodérision

Le lendemain, Meghan Trainor publie une nouvelle vidéo TikTok. Cette fois, elle lip-synch sur un extrait audio de Megan Thee Stallion, une réplique affirmée qui dit notamment : « Je m’en fiche si elles ne m’aiment pas, parce que je suis magnifique ».

En légende, elle écrit : « Glam team really did that 🤍 @Danyul Brown @eros @hairbyiggy #megantheestallion ». Une manière claire et malicieuse de reprendre le contrôle du récit et de remercier son équipe beauté. Ce geste, salué par de nombreux fans, montre que Meghan choisit la confiance en soi plutôt que la polémique, même face à des commentaires parfois blessants.

Un parcours santé expliqué ouvertement

Si la transformation de Meghan Trainor suscite autant de réactions, c’est aussi parce qu’elle en parle ouvertement depuis plusieurs mois. En mars 2025, elle avait révélé, via Instagram, avoir entamé une démarche encadrée de perte de poids, accompagnée d’un professionnel de santé et d’un entraîneur personnel. Elle avait également précisé avoir recours à un traitement médical prescrit — le Mounjaro, un médicament initialement utilisé pour le traitement du diabète de type 2, reconnu pour ses effets secondaires sur la perte d’appétit et la régulation du métabolisme.

Lors des Billboard Women in Music Awards, elle expliquait vouloir être la version la plus forte et la plus saine d’elle-même, notamment depuis la naissance de son deuxième enfant. Elle soulignait qu’il ne s’agissait pas d’une transformation express ni esthétique, mais bien d’un choix de santé globale, personnel et réfléchi.

Le poids des commentaires

Malgré sa sérénité affichée, la chanteuse reconnaît que les commentaires sur son physique peuvent parfois blesser, surtout quand ils viennent après des mois d’efforts et de changements assumés. Certaines remarques, comme « Je préfère la Meghan d’avant » ou « Ce n’est plus elle », soulèvent une question importante : à qui appartient le droit de décider ce qui est acceptable ou non dans le corps d’une femme publique ?

En se montrant vulnérable mais décidée à rester elle-même, Meghan Trainor ouvre une nouvelle fois un espace de parole sur la pression esthétique, le jugement en ligne, et l’importance de respecter les choix personnels.

Meghan Trainor reste fidèle à elle-même

Face aux critiques, Meghan Trainor ne se justifie pas : elle répond avec humour, force et transparence. Ce n’est pas la première fois qu’elle doit affronter des remarques sur son corps, mais c’est peut-être l’une des plus élégantes démonstrations de confiance en soi qu’elle ait données.

Son message est clair : elle n’a pas à se conformer aux attentes du public, tant qu’elle se sent bien dans sa peau. Et si elle est « méconnaissable » pour certains, elle est, pour d’autres, plus elle-même que jamais.