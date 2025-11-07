Iris Law impose son style en robe courte verte scintillante

Lors d’une soirée londonienne, la mannequin et actrice anglaise Iris Law a marqué les esprits avec une robe courte verte scintillante. La fille de Jude Law et Sadie Frost multiplie les apparitions remarquées, passant aisément d’un événement mode branché à une première très attendue. Son look, à la fois lumineux et affirmé, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Accessoires pointus et allure effortless

Pour compléter son ensemble, Iris Law a opté pour des kitten heels verts assortis à sa tenue et un cardigan gris pour la touche cosy en traversant la ville. Fidèle à son approche minimaliste, elle a privilégié des accessoires discrets et des bijoux fins, tout en prévoyant une paire de brogues bordeaux de secours pour finir la nuit.

Un enchaînement de projets marquants

2025 est une année charnière pour Iris Law, qui a fait ses débuts remarqués sur le podium du Victoria’s Secret Fashion Show et continue de se démarquer lors des plus grands rassemblements mode. Son style confirme sa capacité à se réinventer et à inspirer les nouvelles tendances.

En somme, Iris Law prouve une fois de plus que son style ne passe jamais inaperçu. Entre audace et raffinement, elle réussit à imposer une esthétique personnelle qui allie modernité et sophistication. Cette apparition londonienne illustre parfaitement sa maîtrise du look statement sans jamais sacrifier son confort ni sa personnalité.