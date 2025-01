Les secrets beauté de Lily-Rose Depp hérités de sa mère française

Lily-Rose Depp, fille de l’icône française Vanessa Paradis et de l’acteur hollywoodien Johnny Depp, est devenue une véritable référence beauté à seulement 25 ans. Son style unique mêle l’élégance parisienne héritée de sa mère à une touche de glamour hollywoodien. Plongeons dans les secrets beauté que Lily-Rose a hérités de sa mère française.

Les trois piliers de la beauté selon Vanessa Paradis

Dans une interview accordée au média français Vogue, Vanessa Paradis explique avoir transmis à sa fille Lily-Rose Depp trois conseils essentiels pour une peau éclatante. Ces principes simples mais efficaces – selon elle – sont à la base de la routine beauté de Lily-Rose.

Le sommeil : essentiel pour une peau reposée et éclatante. L’hydratation : boire suffisamment d’eau pour maintenir une peau lumineuse. Le plaisir : prendre soin de soi doit rester un moment agréable.

Lily-Rose adopte ainsi une routine de soins et de maquillage minimaliste, qui met l’accent sur l’importance de prendre soin de sa peau avant tout. Elle privilégie des produits doux et hydratants qui nourrissent sa peau sans l’alourdir. Cette approche reflète l’idée que la beauté commence par une peau saine. En effet, Lily-Rose croit fermement que moins c’est plus, et cela se voit dans son look quotidien.

Le crayon à lèvres : l’obsession beauté

Lily-Rose a hérité du goût de sa mère pour un maquillage naturel et élégant. Elle privilégie ainsi un teint à peine maquillé, souvent rehaussé d’un blush subtil. Son secret ? Mettre l’accent sur la bouche avec des tons rosés et un contour des lèvres bien défini.

Inspirée par une photo de sa mère Vanessa Paradis dans les années 90, Lily-Rose est devenue accro au crayon à lèvres. Son produit fétiche ? Le crayon à lèvres « Longue Tenue » de Chanel dans la teinte « 162 Nude Brun ». Ce mélange parfait de nude, marron et rose est devenu sa signature beauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Le regard intense à la française

Fidèle à l’esthétique française, Lily-Rose opte aussi souvent pour un regard intense. Elle souligne ses yeux d’un trait de liner noir et d’un crayon de la même couleur sur le ras des cils inférieurs. Pour un effet encore plus captivant, elle a récemment adopté la tendance du « foxy eyes », qui consiste à étirer le trait d’eyeliner vers les tempes pour un regard lifté.

Les sourcils au naturel

Contrairement aux tendances actuelles, Lily-Rose explique préférer garder ses sourcils au naturel, épais et broussailleux. Cette approche rappelle le style décontracté et effortless chic si caractéristique de la beauté française.

Lorsqu’il s’agit de maquillage, Lily-Rose est ainsi une fervente adepte du style « makeup no makeup ». Ce look naturel, qui donne l’illusion que l’on ne porte pas de maquillage, est devenu sa signature. Cette approche simple et élégante met en valeur sa beauté naturelle, tout en lui permettant de rester fidèle à son style personnel et aux valeurs inculquées par sa mère Vanessa Paradis.

Une routine skincare minimaliste

Suivant les conseils de sa mère Vanessa Paradis, Lily-Rose maintient une routine skincare simple mais efficace. Elle insiste sur l’importance de bien se nettoyer le visage matin et soir, une habitude essentielle pour maintenir une peau lumineuse.

Il est indéniable que l’influence de sa mère, Vanessa Paradis, a joué un rôle clé dans la formation de la vision de Lily-Rose sur la beauté. Vanessa, avec son charme naturel, incarne l’élégance française. Elle a toujours prôné l’idée que la beauté ne réside pas seulement dans l’apparence extérieure, mais aussi dans la confiance en soi et l’authenticité. Lily-Rose semble avoir intégré cette philosophie dans sa propre routine, choisissant de célébrer sa singularité plutôt que de se conformer aux normes traditionnelles de beauté.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

L’importance de l’expression personnelle

Pour Lily-Rose, la beauté va au-delà des produits et des techniques. Elle cherche avant tout à s’amuser et à s’exprimer à travers la beauté et la mode. Cette philosophie, héritée de sa mère, fait écho à l’approche française de la beauté, qui valorise l’individualité et l’authenticité.

Lily-Rose Depp est ainsi un exemple parfait de la beauté moderne, alliant simplicité et élégance. Sa routine de soins et de maquillage minimaliste, inspirée par sa mère Vanessa Paradis, montre que le naturel peut être tout aussi glamour. En mettant l’accent sur l’authenticité et la santé de sa peau, elle nous rappelle que la véritable beauté réside dans l’acceptation de soi et la confiance en son apparence. Avec son approche rafraîchissante, Lily-Rose continue d’inspirer de nombreuses jeunes femmes à embrasser leur beauté naturelle.