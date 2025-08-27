« Toujours aussi sublimes » : Jennifer Aniston et Courteney Cox font fondre les réseaux

Léa Michel
Trente et un ans après leur rencontre sur le tournage de la série « Friends », Jennifer Aniston et Courteney Cox continuent de faire rêver leurs fans. Les deux actrices, devenues inséparables depuis les années 1990, ont partagé un rare selfie complice sur Instagram, déclenchant une vague d’émotions et de compliments.

Une amitié qui dure depuis trois décennies

Jennifer Aniston et Courteney Cox se sont rencontrées en 1994, au moment où elles incarnaient respectivement Rachel et Monica dans la série culte Friends. Depuis, elles ne se sont jamais quittées. Jennifer est même la marraine de Coco, la fille de Courteney, preuve de la profondeur de leur lien.

 

Un selfie plein de tendresse

Le 17 août, les deux actrices ont publié sur Instagram une photo prise en bord de mer, avec un clin d’œil humoristique en légende : « On est trop mignonnes ensemble… eux aussi », accompagné d’un emoji complice. Jennifer portait un débardeur noir à volants avec un pendentif doré, tandis que Courteney arborait une chemise marron élégante et des boucles d’oreilles dorées.

Les fans n’ont pas tardé à réagir : « Love you both », « Cette amitié, c’est tout ce qu’on veut voir », pouvait-on par exemple lire dans les commentaires. Même l’actrice Michelle Monaghan a commenté leur duo avec des cœurs.

Quand l’amitié soutient les projets professionnels

Au-delà de leur complicité, les deux amies n’hésitent pas à se soutenir mutuellement dans leurs aventures entrepreneuriales. Dans le même post, elles ont mis en avant leurs marques respectives : LolaVie, la ligne capillaire de Jennifer Aniston, lancée en 2021. Homecourt, la gamme de soins pour la maison imaginée par Courteney Cox en 2022, pensée comme « des produits esthétiques qu’on ne cache pas dans la cuisine ou la salle de bain ». Un joli geste qui illustre l’équilibre entre amitié et collaboration professionnelle.

Des icônes toujours proches de leurs fans

Même si elles ne partagent plus l’écran aussi souvent qu’avant, Jennifer Aniston et Courteney Cox continuent de fasciner par leur élégance intemporelle et leur authenticité. Sur les réseaux sociaux, leurs photos et leurs messages ne sont pas de simples souvenirs de « Friends » : ils incarnent la preuve que certaines amitiés résistent au temps, aux carrières et aux projecteurs.

Avec ce selfie solaire, Jennifer Aniston et Courteney Cox rappellent ainsi que la beauté réside autant dans le style que dans la complicité. Toujours aussi inséparables, elles restent des icônes générationnelles, mais aussi le symbole d’une amitié qui inspire et qui réchauffe les cœurs de millions de fans à travers le monde.

