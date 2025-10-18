Une « influenceuse IA » annonce sa leucémie et provoque une vague de critiques

Lil Miquela, personnalité internet animée par intelligence artificielle et suivie par 5 millions d’abonnés sur Instagram et TikTok, a annoncé avoir été « diagnostiquée » d’une leucémie dans le cadre d’une campagne pour une association de don de moelle osseuse. À travers des vidéos où elle « dramatise » les symptômes de la maladie, elle cherche à sensibiliser, mais cette initiative a suscité une vive controverse.

Une campagne controversée

Si les vidéos de Lil Miquela visaient à « refléter l’expérience des vraies personnes touchées par la leucémie », beaucoup d’internautes ont jugé cette mise en scène irrespectueuse envers celles et ceux qui luttent réellement contre le cancer. Des commentaires dénoncent l’inappropriation et la banalisation d’une maladie grave par une entité virtuelle, rappelant que l’annonce est une fiction et que Lil Miquela n’est pas une vraie personne.

Sur X (ex-Twitter) notamment, plusieurs voix soulignent qu’il existe mille manières profondément humaines et vivantes de parler de la maladie, de sensibiliser ou de soutenir les malades, sans avoir recours à une intelligence artificielle. Pour ces internautes, confier ce type de message à une créature numérique revient à « effacer encore un peu plus l’humain », à substituer l’émotion réelle par une imitation froide, et à participer à ce qu’ils perçoivent comme « la mort progressive du monde vivant ».

@lilmiquela ♬ original sound – LIL MIQUELA #NMDPPartner I didn’t know this could happen to someone like me, but it did. I don’t even know how this is possible. But one thing I know for certain: I want to help other people experiencing anything close to this. That starts with NMDP and joining their donor registry at nmdp.org/miquela. They’re a non-profit and I’m partnering with them to help people who need a blood stem cell transplant. NMDP connects people with leukemia and potential donors. You could be one! So learn more about NMDP and how they support patients and families at the link in my bio. And YES, I promise to keep everyone updated 💛 Love y’all. #Sponsored

La défense de l’association et les enjeux

L’association NMDP (National Marrow Donor Program), partenaire de la campagne, défend ce choix en expliquant que « cette campagne a pour but d’atteindre une audience plus jeune et de les encourager à devenir donneurs, tout en protégeant les véritables patients d’un fardeau émotionnel supplémentaire ». Ce message est appuyé par la collaboration avec des experts médicaux et des patients eux-mêmes pour légitimer le contenu diffusé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Miquela (@lilmiquela)

Cette controverse met en lumière les dilemmes actuels liés à l’utilisation de l’IA dans le domaine de la sensibilisation et du marketing social. Elle pose la question des limites de la fiction dans les causes sérieuses, ainsi que de la responsabilité des marques et créateurs virtuels face à leur large public. Le débat reste ouvert entre innovation et respect, oscillant entre fascination et rejet.