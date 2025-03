Angèle adopte le haut vichy ouvert et enflamme la toile

La chanteuse belge Angèle ne cesse de nous surprendre et de briller par son sens du style. Récemment, l’interprète de « Balance ton quoi » a encore une fois captivé ses fans en partageant sur Instagram une tenue printanière ultra-tendance. Cette fois, c’est un haut vichy ouvert qui a enflammé la toile, confirmant une fois de plus son statut d’icône de la mode.

Un look printanier qui fait sensation

Alors que le printemps pointe doucement le bout de son nez, Angèle semble déjà prête à accueillir les beaux jours avec style. Sur son dernier post Instagram, la chanteuse s’est affichée dans un haut vichy rose et jaune, dévoilant sa silhouette. Ce top, à la coupe ouverte et agrémenté d’un élégant nœud, apporte une touche légère et rétro à sa tenue.

Associé à un jean droit et à une paire d’escarpins sling back, ce look mixe parfaitement les tendances actuelles avec une inspiration vintage des années 50. L’imprimé vichy, symbole indémodable de cette époque, fait son grand retour cette saison, et Angèle l’adopte avec aisance.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Angèle (@angele_vl)

Un beauty look simple et lumineux

Pour accompagner cette tenue éclatante, Angèle a misé sur une mise en beauté à la fois fraîche et sophistiquée. Son teint lumineux, rehaussé d’un blush léger et d’une bouche rosée, mettait en valeur son charme naturel. Fidèle à sa signature capillaire, l’artiste arborait sa célèbre coupe au carré avec frange, encadrant délicatement son visage. Son bob blond, qu’elle porte avec assurance depuis plus d’un an, lui confère une allure moderne et pétillante.

Une tenue qui fait l’unanimité

Ce look a rapidement séduit ses fans, qui n’ont pas tardé à exprimer leur admiration dans les commentaires. « Toujours aussi magnifique ! », ou encore « Ce haut vichy te va à merveille », sont autant de compliments qui ont inondé sa publication. Angèle confirme une fois de plus sa capacité à allier originalité et élégance.

Une icône de la mode en pleine ascension

Ambassadrice de la maison Chanel et régulièrement habillée par les plus grandes marques, Angèle est aujourd’hui une référence incontournable dans l’univers de la mode. Que ce soit avec des tenues rock assumées, des looks minimalistes ou encore des pièces rétro revisitées, la chanteuse ne cesse de prouver son incroyable sens du style. Sa prestation remarquée lors du défilé Coperni FW24 ou encore son look iconique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024 illustrent sa capacité à oser des choix vestimentaires audacieux tout en restant chic et sophistiquée.

En adoptant le haut vichy ouvert, Angèle s’impose une fois de plus comme une pionnière des tendances. Avec sa capacité à allier audace, fraîcheur et élégance, la chanteuse belge prouve qu’elle maîtrise parfaitement l’art de jouer avec les codes de la mode.