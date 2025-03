En robe transparente, cette actrice de 40 ans enflamme les réseaux

La 97e édition des Oscars a, une fois de plus, offert un spectacle glamour digne d’Hollywood. Si les récompenses étaient au cœur de l’événement, les looks des célébrités ont également capté tous les regards, notamment lors de l’afterparty de Vanity Fair. Parmi les stars les plus remarquées ? Olivia Wilde, qui a fait sensation dans une robe transparente signée Chloé, dévoilant avec audace sa silhouette.

Une robe en tulle brodé à la transparence envoûtante

L’actrice et réalisatrice de 40 ans a opté pour une création issue de la collection printemps-été 2025 de Chloé, imaginée par Chemena Kamali. Jouant sur l’effet de transparence, cette robe fluide en tulle brodé laissait entrevoir la silhouette sculpturale de la star. Avec son maxi décolleté et ses volants délicats, la tenue associait glamour et romantisme, un équilibre parfait pour une apparition remarquée. Côté accessoires, Olivia Wilde a misé sur des bijoux Boucheron, une minaudière en forme de coquillage et un simple tanga couleur chair, sublimant l’esthétique minimaliste et audacieuse de son look.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olivia Wilde (@oliviawilde)

Olivia Wilde : une signature mode affirmée

Ce n’est pas la première fois qu’Olivia Wilde ose la transparence sur le tapis rouge. Entre résille, dentelle et tulle, l’actrice a fait son style de prédilection, réinterprétant cette tendance à chaque apparition. Une audace vestimentaire qui ne passe jamais inaperçue et qui s’inscrit parfaitement dans la vague actuelle du « nu sophistiqué », adoptée par de nombreuses célébrités.

Avec cette nouvelle apparition incendiaire, Olivia Wilde prouve une fois de plus qu’elle maîtrise l’art du glamour. Une leçon de style qui risque bien d’inspirer les fashionistas et de faire parler d’elle encore longtemps sur les réseaux sociaux.