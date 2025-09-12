« Un pot de peinture » : la nouvelle Miss America moquée pour son maquillage

@missamerica/TikTok

Cassie Donegan, fraîchement couronnée Miss America 2026, fait déjà l’objet de vives discussions sur les réseaux sociaux – non pas pour son discours ou ses talents artistiques, mais pour… son maquillage.

Des critiques virulentes sur les réseaux

Représentant l’État de New York, Cassie a récemment remporté le titre très convoité après avoir devancé plus de 50 concurrentes. Pourtant, la vidéo partagée par le compte officiel du concours a détourné l’attention : on y voit la jeune femme rayonnante, dans une robe blanche à dos nu, traverser les coulisses et poser fièrement avec sa couronne et son bouquet de roses. Sauf que ce qui a rapidement fait réagir les internautes, c’est la teinte de son anticernes, jugée « trop claire pour sa carnation ».

@missamerica A few words from our new Miss America, @Cassie Donegan! ❤️ #missamerica #fyp #foryoupage ♬ original sound – Miss America

Sur TikTok, les commentaires se sont alors enchaînés : « Félicitations, mais il faut d’urgence changer de maquilleur », « Son maquillage est vraiment étrange, on dirait un pot de peinture », « La couleur ne lui va pas du tout, ça la rend fade ». Certaines personnes sont même allées jusqu’à qualifier son teint de « blanchi », soulignant un mauvais travail d’estompage ou un éclairage trop agressif.

D’autres utilisateurs ont toutefois pris la défense de la nouvelle Miss : « Son maquillage n’est pas si mal, c’est juste la lumière qui joue », « Elle est magnifique. Il faut arrêter de chercher la petite bête ».

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Miss America (@missamerica)

Un message fort malgré la polémique

Lors de l’épreuve d’expression rapide, Cassie Donegan a livré un message engagé : « Être fidèle à soi-même est la chose la plus importante. Que ce soit par des tatouages ou des piercings, chacun doit pouvoir s’exprimer librement ». Chanteuse et actrice, elle a également remporté le prix du talent pour sa performance vocale. Et malgré les critiques, Cassie a affirmé dans un communiqué : « Je suis honorée de représenter une organisation qui soutient les femmes ambitieuses ».

Une couronne contestée ? Peut-être, mais une détermination affichée haut et fort !

Article précédent
« 13 ans et déjà des milliers de followers » : Carla Bruni inquiète de l’exposition de sa fille
Article suivant
À 59 ans, Salma Hayek fait sensation dans une robe noire ultra glamour

