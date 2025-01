Cette belle footballeuse de 25 ans séduit les réseaux sociaux !

Alisha Lehmann, joueuse de football suisse, ne passe jamais inaperçue, que ce soit sur le terrain ou sur les réseaux sociaux. Une simple recherche Google de son nom fait apparaître des résultats tels que « la plus belle joueuse de football » ou encore « la joueuse de football la plus suivie sur Instagram ». Avec plus de 13 millions de followers sur Instagram, Alisha Lehmann dépasse même des légendes sportives comme Roger Federer en termes de popularité numérique.

Actuellement attaquante à Aston Villa Football Club dans la FA Women’s Super League, Alisha Lehmann a marqué 7 buts en 43 apparitions depuis son arrivée en 2021. Avant cela, elle a été « prêtée » à Everton Football Club, où elle a inscrit 1 but en 8 matchs. Sa carrière anglaise a débuté avec West Ham United Football Club, où elle a marqué 9 buts en 42 matchs.

Cependant, son parcours n’a pas commencé en Angleterre. Alisha a démarré sa carrière professionnelle avec le club suisse BSC YB Frauen, où elle a inscrit 25 buts en 52 matchs de championnat.

Un style de jeu polyvalent

Lors du match de la Coupe du monde féminine 2023 contre les Philippines, Alisha Lehmann a montré des aperçus de son style de jeu. Soutien essentiel pour la footballeuse internationale suisse Ana-Maria Crnogorcevic, elle excelle dans le jeu en pivot et dans la création d’angles de passes. En tant qu’ailière, elle est également reconnue pour sa capacité à avancer le ballon depuis les zones larges, en défiant les défenseuses adverses ou en établissant des combinaisons avec ses coéquipières.

Si Alisha Lehmann séduit les réseaux sociaux, il est important de rappeler que son « rôle principal » n’est pas de séduire ni de plaire à travers une image physique, mais bien de pratiquer son métier avec passion et professionnalisme. Alisha Lehmann, figure montante du football féminin, incarne parfaitement cette dualité : elle est avant tout une athlète d’exception, sur le terrain comme en dehors.

Une vie personnelle sous les projecteurs

La vie personnelle d’Alisha Lehmann suscite également beaucoup d’intérêt. Elle a eu une relation très médiatisée avec sa coéquipière de l’équipe nationale suisse, Ramona Bachmann. Elle serait désormais en couple avec le joueur brésilien de la Juventus, Douglas Luiz, depuis fin 2021.

Avec plus de 13 millions de followers sur Instagram, Alisha Lehmann a su captiver l’attention du public, non seulement pour ses performances sportives, mais aussi pour son influence grandissante dans le monde numérique. Alisha Lehmann démontre que l’on peut être une athlète accomplie et utiliser les réseaux sociaux pour inspirer, sans réduire son image à celle d’une simple « icône esthétique ».