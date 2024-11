Katseye : le déguisement qui enflamme tous les réseaux sociaux !

Le « girl group » basé aux États-Unis Katseye a célébré Halloween 2024 en incarnant les fées emblématiques de la série Winx Club. Inspiré par un fanart, le groupe a recréé les looks colorés et magiques des personnages comme Bloom et Stella. Cette initiative, qui a émerveillé leurs fans, mélange pop culture et musique avec brio. Connu pour son univers pop électro, Katseye a su intégrer l’esthétique fantastique des Winx à ses costumes, montrant une fois de plus sa créativité et son lien fort avec sa communauté.

Des costumes inspirés du fanart

Le fanart, à l’origine de l’idée, a permis de moderniser les tenues des personnages tout en restant fidèle à l’esprit original des Winx. Katseye a habilement fusionné cette esthétique avec ses propres touches musicales, en créant des looks vibrants et stylisés pour Halloween. Ces tenues, accompagnées de coiffures et de maquillages travaillés, ont transporté les fans dans l’univers féérique de la série culte.

Un clin d’œil à la nostalgie

Winx Club étant une série qui a marqué une génération, ce déguisement résonne avec les fans nostalgiques de l’univers des fées. En s’inspirant des personnages, Katseye a su capter cette nostalgie tout en y apportant une modernité qui correspond à son propre style. Les membres du groupe ont partagé leurs costumes sur les réseaux sociaux, générant de nombreuses réactions enthousiastes.

Une connexion renforcée avec la communauté

En s’inspirant du fanart, le « girl group » Katseye montre l’importance de la connexion avec son public. Cette collaboration créative démontre que les artistes et leurs fans peuvent co-créer et s’inspirer mutuellement, faisant d’Halloween un moment spécial pour leur communauté.

katseye as winx club for halloween y’all i’m obsessed.. pic.twitter.com/lsaFPG3BUV — AARON (@lidolmix) October 29, 2024

Par ces looks façon Winx, Katseye a transmis un message puissant : Halloween est une occasion d’assumer pleinement sa personnalité et ses goûts sans restriction. Chacun.e peut exprimer son propre éclat, peu importe sa taille ou son âge. Que vous soyez fan des fées magiques ou d’autres univers, osez vous habiller et vous déguiser comme vous l’entendez ! Katseye rappelle que l’important n’est pas de ressembler exactement aux personnages originaux, mais de se sentir bien dans sa peau et d’adopter un look qui nous fait vibrer.

Katseye continue de surprendre par sa capacité à mélanger art, musique et pop culture. Leur hommage aux Winx Club montre leur sens de la créativité et leur engagement à rester connectées à leurs fans, créant des moments inoubliables, tant sur scène qu’en dehors.