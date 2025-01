Cette mannequin de 51 ans surprend en robe nuisette à la Fashion Week

Le 24 janvier, le défilé Dior Homme a illuminé Paris sous la direction artistique de Kim Jones. Ce rendez-vous incontournable a rassemblé une pléiade de célébrités. Parmi les invités de marque, le chanteur de reggaeton colombien J Balvin, l’acteur Robert Pattinson, l’influenceur Noah Beck, DJ Snake ou encore l’actrice Amanda Lear se sont retrouvés au premier rang pour admirer les créations masculines de la maison Dior. L’icône de la mode Kate Moss, accompagnée de l’actrice Gwendoline Christie, a fait une entrée remarquée dans un look qui mélangeait élégance et hommage aux codes du défilé.

Kate Moss : un look signature revisité pour Dior

Fidèle à son style légendaire, la mannequin britannique Kate Moss a su marier son esthétique personnelle avec l’univers de Kim Jones. La reine du style indie sleaze, connue pour ses slims en cuir, ses vestes en fourrure et ses perfectos, a choisi pour l’occasion une robe en satin fendue rose clair, rehaussée d’une veste noire en fourrure (peut-être fausse).

Côté accessoires, la mannequin a misé sur une accumulation de bracelets et un sac imprimé léopard, apportant une touche audacieuse et sophistiquée. Pour compléter ce look, elle a chaussé de hauts escarpins noirs, une pièce qui fait écho à son style intemporel. Cette tenue lui permet d’incarner à merveille la tendance actuelle du look « mob wife », tout en rendant hommage au thème du défilé.

Kate Moss maintains her style icon status in a slip dress and furry coat while heading to Dior Homme’s Fall/Winter 2025 show at Paris Men’s Fashion Week pic.twitter.com/M2i5t2bKfo — Shadow🐺 (@Cid_Kagenou_W) January 26, 2025

Une robe hommage à l’héritage Dior

La robe en satin de Kate Moss n’est pas un simple choix esthétique : elle fait un clin d’œil au passé historique de Dior. Avec sa silhouette droite particulière, elle reflète la célèbre ligne H, présentée pour la première fois par Christian Dior en 1954.

Dans cette collection, Kim Jones réinterprète cette coupe emblématique, notamment à travers une chemise à double boutonnage visible sur la robe de Kate Moss. Cette même chemise apparaît également au 15e look du défilé, portée dans une version masculine. La ligne H, qui allonge le buste et marque la taille au niveau des hanches, contraste avec la silhouette New Look de 1947 qui a propulsé Dior sur le devant de la scène.

Une collection élégante et audacieuse

Kim Jones a su rendre hommage à l’histoire de Dior tout en injectant sa vision moderne dans cette collection Dior Homme. Avec des invités comme Kate Moss, incarnant un mélange parfait de tradition et de modernité, le défilé a une fois de plus confirmé la place incontournable de Dior dans le monde de la mode.

Kate Moss, avec son style unique et son élégance naturelle, a une fois de plus prouvé qu’elle reste une figure emblématique, capable de s’adapter à tous les univers tout en restant fidèle à elle-même.