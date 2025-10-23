Pour ses 45 ans, Kim Kardashian rejoue un look culte en corset de Naomi Campbell !

La personnalité médiatique et femme d’affaires a récemment célébré ses 45 ans à Paris dans une tenue qui marquera les esprits. Kim Kardashian a ressuscité un chef‑d’œuvre de la haute couture du créateur Alexander McQueen pour Givenchy : un corset doré sculptural accompagné d’un drapé blanc immaculé.

Un hommage à la mannequin Naomi Campbell

En choisissant le « Look 28 » de la collection printemps‑été 1997 de Givenchy, baptisée « The Search for the Golden Fleece », Kim Kardashian signe un véritable hommage à Naomi Campbell. La supermodel britannique incarnait cette allure de déesse lors du défilé de l’époque – un moment historique du premier show d’Alexander McQueen pour la maison française. Kim réinterprète la pièce avec sa touche personnelle : corset métallisé ajusté à sa silhouette, longueur revisitée et chignon lisse pour accompagner un maquillage doré inspiré du mannequin d’origine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kim Kardashian (@kimkardashian)

Une soirée emblématique à Paris

L’événement, qui coïncidait avec la sortie de sa série « All’s Fair », s’est déroulé au cabaret mythique du Crazy Horse. Entourée de ses partenaires de tournage l’actrice et productrice britannique Naomi Watts, l’actrice américaine Sarah Paulson et l’auteure-compositrice-interprète, actrice, danseuse, chorégraphe, réalisatrice américaine Teyana Taylor, ainsi que de sa mère Kris Jenner, Kim rayonnait dans ce chef‑d’œuvre de couture. Quelques heures plus tôt, elle faisait une première apparition remarquée à la première du show dans une robe en satin bleu pastel signée John Galliano pour Dior, datant de 2000 – preuve supplémentaire de son amour pour la mode dite d’archive.

Une fascination durable pour les archives

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian s’inspire des icônes de podium. De Versace à Alaïa, elle a souvent revisité les silhouettes mythiques de Naomi Campbell, affirmant une esthétique à la croisée du respect patrimonial et de la réinvention personnelle. Pour la fondatrice de la marque Skims, ces clins d’œil à la mode des années 1990 sont autant d’affirmations de culture et d’influence : « Les grands créateurs ont toujours célébré les corps et les époques. Porter ces pièces, c’est perpétuer leur mémoire tout en les habitant différemment », confiait‑elle récemment.

À travers ce look, Kim Kardashian se place ainsi dans la continuité des grandes figures du podium. Le rapprochement mode avec Naomi Campbell n’est pas une imitation mais une transmission : celle d’un héritage de puissance féminine, d’assurance et d’émotion couture.

Entre hommage et réappropriation, cette robe Givenchy sculpte plus qu’un corps : elle célèbre la force des femmes qui marquent leur époque – hier Naomi, aujourd’hui Kim.