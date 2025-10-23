Pour ses 45 ans, Kim Kardashian rejoue un look culte en corset de Naomi Campbell !

Fabienne Ba.
@kimkardashian/Instagram

La personnalité médiatique et femme d’affaires a récemment célébré ses 45 ans à Paris dans une tenue qui marquera les esprits. Kim Kardashian a ressuscité un chef‑d’œuvre de la haute couture du créateur Alexander McQueen pour Givenchy : un corset doré sculptural accompagné d’un drapé blanc immaculé.

Un hommage à la mannequin Naomi Campbell

En choisissant le « Look  28 » de la collection printemps‑été 1997 de Givenchy, baptisée « The  Search  for  the  Golden  Fleece », Kim Kardashian signe un véritable hommage à Naomi  Campbell. La supermodel britannique incarnait cette allure de déesse lors du défilé de l’époque – un moment historique du premier show d’Alexander  McQueen pour la maison française. Kim réinterprète la pièce avec sa touche personnelle : corset métallisé ajusté à sa silhouette, longueur revisitée et chignon lisse pour accompagner un maquillage doré inspiré du mannequin d’origine.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Kim Kardashian (@kimkardashian)

Une soirée emblématique à Paris

L’événement, qui coïncidait avec la sortie de sa série « All’s Fair », s’est déroulé au cabaret mythique du Crazy  Horse. Entourée de ses partenaires de tournage l’actrice et productrice britannique Naomi Watts, l’actrice américaine Sarah  Paulson et l’auteure-compositrice-interprète, actrice, danseuse, chorégraphe, réalisatrice américaine Teyana Taylor, ainsi que de sa mère Kris Jenner, Kim rayonnait dans ce chef‑d’œuvre de couture. Quelques heures plus tôt, elle faisait une première apparition remarquée à la première du show dans une robe en satin bleu pastel signée John Galliano pour Dior, datant de 2000 – preuve supplémentaire de son amour pour la mode dite d’archive.

Une fascination durable pour les archives

Ce n’est pas la première fois que Kim Kardashian s’inspire des icônes de podium. De Versace à Alaïa, elle a souvent revisité les silhouettes mythiques de Naomi Campbell, affirmant une esthétique à la croisée du respect patrimonial et de la réinvention personnelle. Pour la fondatrice de la marque Skims, ces clins d’œil à la mode des années 1990 sont autant d’affirmations de culture et d’influence : « Les grands créateurs ont toujours célébré les corps et les époques. Porter ces pièces, c’est perpétuer leur mémoire tout en les habitant différemment », confiait‑elle récemment.

À travers ce look, Kim Kardashian se place ainsi dans la continuité des grandes figures du podium. Le rapprochement mode avec Naomi Campbell n’est pas une imitation mais une transmission : celle d’un héritage de puissance féminine, d’assurance et d’émotion couture.
Entre hommage et réappropriation, cette robe Givenchy sculpte plus qu’un corps : elle célèbre la force des femmes qui marquent leur époque – hier Naomi, aujourd’hui Kim.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
« Elle est allée trop loin » : la pochette d’album de cette star internationale crée la polémique
Article suivant
Ce moment incroyable entre Shakira et le ciel a fait frissonner des milliers de fans

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce moment incroyable entre Shakira et le ciel a fait frissonner des milliers de fans

Il y a des instants qui dépassent la scène pour devenir des moments de pure magie. Dernièrement à...

« Elle est allée trop loin » : la pochette d’album de cette star internationale crée la polémique

L'auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalia ne cesse de repousser les "limites" artistiques. Cette fois, c'est la...

À 47 ans, Laetitia Casta renverse les codes dans un look en dentelle

Dans un monde où la jeunesse est souvent placée sur un piédestal, Laetitia Casta choisit de briser ces...

« Tu ne deviendras jamais championne », cette athlète revient sur son parcours dans une vidéo émouvante

Sur son compte Instagram, l’athlète française Prescillia Bavoil, connue comme Lya Bavoil (@lya_powerlift), partage une vidéo émouvante. Sur...

Deux actrices taïwanaises s’embrassent sur scène et font taire les rumeurs de rivalité

Alice Ko et Cheryl Yang, deux actrices taïwanaises très célèbres, ont surpris le public et les médias aux...

Le copain de Dua Lipa révèle comment un livre a permis leur histoire d’amour

Il n’a fallu qu’un livre pour changer leur vie. Dua Lipa et Callum Turner, l’un des couples de...