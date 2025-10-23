« Elle est allée trop loin » : la pochette d’album de cette star internationale crée la polémique

L’auteure-compositrice-interprète, musicienne, productrice et actrice espagnole Rosalia ne cesse de repousser les « limites » artistiques. Cette fois, c’est la pochette de son prochain album qui fait parler d’elle. L’image montrant la chanteuse vêtue d’un habit de religieuse a provoqué une vague de critiques, certaines personnes y voyant une « provocation irrespectueuse », d’autres un « hommage assumé à la mythologie pop ».

Une pochette qui divise

Sur cette pochette, Rosalia apparaît coiffée d’une coiffe de bonne sœur, posant ainsi un contraste fort avec sa personnalité de popstar dite « audacieuse ». Ce décalage a fait réagir de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, certains la taxant d’irrespect, d’autres s’interrogeant sur ses convictions religieuses. Les critiques vont de déclarations telles que « Elle n’a rien d’une chrétienne » à « C’est de la provocation gratuite », témoignant d’une controverse vive qui dérange autant qu’elle intrigue.

Un hommage à Madonna et à la mythologie pop

Cette image s’inscrit dans une filiation pop évidente, faisant référence à Madonna et à son utilisation de symboles religieux pour interroger les normes sociales et artistiques. Rosalia reprend visiblement à son compte cette tradition multi référentielle, mêlant iconographie et posture rebelle. Elle revendique volontiers cet univers foisonnant d’emblèmes, allant chercher dans l’histoire de la culture populaire pour nourrir son œuvre.

Une image symptomatique d’une artiste en pleine évolution

Cette polémique reflète aussi la trajectoire d’une artiste qui assume ses choix et son positionnement artistique. Rosalia, loin de vouloir « plaire à tout prix », cultive sa singularité et crée des ponts entre tradition et modernité, religion et culture pop. L’image de la pochette annonce un album ambitieux, qui pourrait bien marquer un nouveau tournant dans sa carrière, attirant autant les supporters que les détracteurs.

Rosalia continue ainsi d’écrire sa légende, en questionnant et en fascinant, avec une imagerie riche et ouverte qui invite à dépasser les clichés et à renouer avec une pop sans tabou.