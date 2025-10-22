Deux actrices taïwanaises s’embrassent sur scène et font taire les rumeurs de rivalité

Léa Michel
Extrait de la cérémonie « Golden Bells 2025 »

Alice Ko et Cheryl Yang, deux actrices taïwanaises très célèbres, ont surpris le public et les médias aux Golden Bell Awards 2025 en s’embrassant sur scène. Toutes deux nommées dans la même catégorie du meilleur rôle féminin, elles ont souvent été dépeintes comme rivales par la presse. Ce geste spontané est venu faire taire ces rumeurs et marquer leur amitié authentique.​

Un geste fort contre les stéréotypes médiatiques

Avant de s’embrasser, les actrices ont plaisanté sur la prétendue rivalité, avec des échanges légers du type : « N’avions-nous pas dit que nous ne nous tirerions pas les cheveux aujourd’hui ? Mais allons-nous le faire ? » et « Oh, tu as peur ?… Je n’ai pas peur, de quoi avoir peur ? On se tire les cheveux ? ». Ce moment a jeté un pavé dans la mare médiatique et internet, notamment en soulignant la façon dont les femmes sont systématiquement présentées comme ennemies dans le monde du cinéma, contrairement aux hommes.​

Une critique de la couverture médiatique sexiste

Alice Ko et Cheryl Yang ont explicitement dénoncé cette couverture qui peint toujours les actrices nominées comme rivales ou ennemies, tandis que la même situation chez les acteurs masculins ne suscite pas les mêmes histoires de conflit. Elles déclarent : « Chaque fois qu’une actrice est nominée pour le meilleur rôle féminin, elle est immédiatement présentée comme une rivale (voire une ennemie), et les médias commencent à en parler. Pourquoi ne voit-on jamais le même type de couverture sur la compétition entre acteurs masculins ? ».​

Une réponse pleine d’humour et de solidarité

Leur bisous scénique a été accueilli comme un acte de réconciliation drôle et émouvant, abattant les fausses barrières imposées par les clichés et rappelant que la solidarité féminine existe bel et bien. Ce moment viral a été largement salué par les internautes, offrant un symbole fort face aux stéréotypes de l’industrie du spectacle.

Cette scène inoubliable des Golden Bell Awards montre ainsi que face aux narrations tendancieuses, l’humour et la fraternité peuvent venir rétablir la vérité et offrir un message positif et juste sur la collaboration et le respect entre actrices.

