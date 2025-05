Nicole Kidman sublime le Met Gala dans une robe créée en 1952

Nicole Kidman n’a jamais caché son goût pour les silhouettes structurées. Costume trois pièces, tailleur impeccable ou tuxedo détourné : l’actrice australienne manie l’art du vêtement masculin avec une aisance rare.

Un hommage nuancé à la couture, signé Balenciaga

Quand le Met Gala 2025 a annoncé pour thème « Tailored for You », célébrant le tailoring et les codes du vestiaire masculin, beaucoup s’attendaient à la voir monter les marches dans une nouvelle variation de costume. Fidèle à son goût du contre-pied élégant, Nicole Kidman a surpris : avec une robe.

Pour l’édition 2025 de l’événement new-yorkais, l’actrice oscarisée est apparue dans une création Balenciaga Haute Couture, à la fois graphique, sobre et profondément raffinée. La robe noire, pensée comme une alternative de gala au smoking, présentait un décolleté carré rigide s’échappant du buste, doublé d’une taille soulignée par deux nœuds noirs subtilement placés. En bas, une jupe évasée structurée par de fines plissures apportait du mouvement à l’ensemble.

Superposée à une paire de collants noirs et rehaussée de talons assortis, la silhouette de Nicole Kidman s’ancrait dans une élégance intemporelle. Pour accentuer l’effet « black tie revisité », l’actrice portait une paire de gants noirs et des bijoux Omega, subtils mais précis, en parfait écho à son minimalisme sophistiqué.

Un fil rouge couture depuis trois ans

Ce look n’arrive pas de nulle part. Depuis trois éditions consécutives du Met Gala, Nicole Kidman et son styliste Jason Bolden semblent composer un triptyque couture en noir et blanc, chaque année explorant une nouvelle facette du raffinement classique.

En 2023, l’actrice avait en effet illuminé les marches dans une robe Balenciaga inspirée d’un modèle d’archives des années 1950 de Cristóbal Balenciaga, réinterprétée par Demna, alors directeur artistique de la maison. Un an plus tard, elle poursuivait ce dialogue entre passé et présent avec un look minimaliste monochrome, toujours signé Balenciaga. En 2025, ce troisième chapitre s’inscrit dans une continuité réfléchie : une mise en scène de l’élégance au long cours, jouant avec les attentes pour mieux les détourner.

Beauté maîtrisée et message stylistique

Côté beauté, c’est la maquilleuse Gucci Westman qui était aux commandes. Le teint de Nicole Kidman était frais, légèrement glowy, les yeux subtilement soulignés, et les lèvres nude, un maquillage précis et léger, fidèle à l’ADN de l’actrice.

Ce choix de robe, là où un costume semblait attendu, pourrait être lu comme une manière de rappeler que la féminité peut aussi s’imposer dans un univers traditionnellement masculin, sans concessions, sans exagération, mais avec conviction. Un jeu d’équilibre dont Nicole Kidman est l’une des rares à maîtriser parfaitement les nuances.

Nicole Kidman, une icône du Met à part entière

À travers ses apparitions successives, Nicole Kidman s’impose aujourd’hui comme l’une des figures les plus cohérentes du Met Gala. Loin des transformations outrancières ou des provocations spectaculaires, elle trace une ligne claire : celle d’une femme élégante.

Avec ce troisième look en noir et blanc, elle ferme un cycle. Et laisse déjà présager ce que pourrait être le prochain chapitre de son dialogue avec la mode.