Cette sœur Kardashian aurait pu devenir l’épouse du Prince Harry

Avant sa rencontre avec Meghan Markle, le prince Harry aurait pu vivre une histoire inattendue avec une célèbre Kardashian. C’est l’humoriste Katherine Ryan qui a récemment révélé cette anecdote surprenante, datant d’une soirée à Londres en 2016.

Une rencontre qui aurait pu tout changer

En 2016, lors d’un événement organisé par le comédien Jimmy Carr, Katherine Ryan assiste à une soirée où elle croise Kourtney Kardashian, accompagnée de la princesse Beatrice, cousine du prince Harry. Admirative de la famille Kardashian, Katherine Ryan engage la conversation avec Kourtney et lui glisse, à moitié en plaisantant, l’idée de rencontrer le prince Harry.

À cette époque, Kourtney Kardashian traversait une période compliquée dans sa relation avec Scott Disick, le père de ses enfants. Selon Katherine Ryan, proposer une rencontre entre Kourtney et Harry semblait presque naturel : les deux venaient d’univers ultra-médiatisés et partageaient une popularité internationale.

Un amour qui n’aura jamais vu le jour

Malgré cette suggestion, rien ne s’est concrétisé. Il n’existe aucune preuve que Kourtney Kardashian et le prince Harry se soient effectivement rencontrés ou qu’une quelconque romance ait débuté. Peu de temps après, Harry fait la connaissance de Meghan Markle, actrice de la série « Suits », grâce à des amis communs. Leur relation se développe rapidement et les mène jusqu’à leurs fiançailles en 2017, suivies du célèbre mariage royal en 2018, puis la naissance de 2 enfants.

Cette histoire « amusante » illustre à quel point les mondes des célébrités américaines et de la royauté britannique peuvent parfois se frôler. Même si l’idée d’une union entre Kourtney Kardashian et le prince Harry fait sourire aujourd’hui, elle témoigne des nombreuses opportunités et croisements inattendus que la célébrité peut parfois créer.