À 67 ans, cet acteur fait sensation dans une campagne ultra chic

À 67 ans, l’acteur Jon Gries, alias Greg Hunt dans « The White Lotus », devient l’égérie inattendue de la dernière campagne Jacquemus. Une série d’images pleines d’humour, de style et… de bananes.

Une campagne décalée qui ne passe pas inaperçue

Jacquemus continue de bousculer les codes de la mode avec audace. Pour sa dernière campagne, le créateur français a misé sur un casting des plus surprenants : Jon Gries, comédien vétéran et visage bien connu des fans de la série « The White Lotus », y apparaît torse nu, tout sourire, entouré de bananes dans une ambiance absurde.

Le ton est donné : cette campagne résolument second degré célèbre la fantaisie tout en restant fidèle à l’univers visuel de Jacquemus, entre minimalisme, soleil et humour. Sur un terrain de golf, dans un cabriolet jaune vif ou au milieu d’un chariot de tulipes, Jon Gries incarne une élégance farfelue, vêtu de pièces Jacquemus ornées de motifs bananes : caleçons, costumes ajustés, pantalons de détente… Rien n’échappe à cette obsession fruitée.

L’obsession banane de Jacquemus

Ce n’est pas la première fois que Simon Porte Jacquemus, fondateur de la marque éponyme, joue avec le motif de la banane. En janvier dernier, lors de son défilé La Croisière, une robe imprimée de ce fruit tropical avait déjà marqué les esprits. Et ce week-end, l’univers « bananier » s’est étendu jusqu’à Los Angeles à l’occasion de l’ouverture de sa boutique phare.

Les invités de l’événement y ont découvert un décor transformé en véritable marché de fruits, avec étals de bananes et signalétique jaune vif. Parmi les personnalités présentes : Cole Sprouse, Daniel Roseberry (directeur artistique de Schiaparelli) et, bien sûr, Jon Gries lui-même.

Jon Gries, un anti-héros devenu icône mode

Le choix de Jon Gries pour incarner cette campagne est tout sauf anodin. L’acteur, dont le personnage de Greg Hunt dans « The White Lotus » incarne à la fois le mystère et l’ambiguïté, apporte une touche d’ironie et de maturité bienvenue dans un univers souvent réservé aux jeunes mannequins lisses. Ici, il revendique pleinement son âge, son allure décontractée, et un sens de l’autodérision qui fait mouche.

Sur l’une des photos, il pose même hilare, assis dans une brouette remplie de tulipes, tenant une pancarte « I LOVE BANANAS » en main. Loin des codes traditionnels de la virilité ou de la haute couture figée, cette campagne donne un nouveau souffle à l’image de l’homme dans la mode : libre, drôle, inattendu.

Jacquemus, l’art du buzz maîtrisé

Habitué des coups d’éclat viraux, Jacquemus confirme avec cette campagne qu’il sait capter l’air du temps, entre esthétique léchée et humour assumé. Dans un secteur souvent trop sérieux, cette campagne réconcilie mode et plaisir, tout en invitant à revoir nos références : pourquoi pas un homme de 67 ans en caleçon banane pour incarner l’esprit de l’été ?

Avec cette opération, la marque montre une fois de plus qu’elle ne craint pas de sortir du cadre, tout en restant résolument tendance. Un pari osé, mais réussi, et surtout, une déclaration d’amour à la liberté stylistique… et aux fruits.