Kristen Stewart ose un look capillaire « déroutant » (et sublime)

L’actrice, réalisatrice et interprète américaine Kristen Stewart a surpris ses fans lors des Governors Awards 2025 avec un nouveau style capillaire. Sa coiffure incarne parfaitement son esprit libre et rock.

Un look entre undercut et micro-frange

La nouvelle coiffure de Kristen Stewart présente un « undercut » discret, avec les tempes et la nuque rasées de façon légère. Ce contraste subtil s’accompagne d’une micro-frange parfaitement lissée qui structure le visage et capte le regard. Une queue-de-cheval haute complète cet ensemble, apportant une touche glamour et moderne.

Transformer une queue-de-cheval classique

Avec ce trio capillaire, Kristen Stewart réinvente la queue-de-cheval en un style à la fois rock et chic. L’undercut est suffisamment discret pour disparaître sous les cheveux détachés, mais devient un détail fort lorsqu’on relève la coiffure. Ce jeu de contrastes fait de ce look une proposition audacieuse, mais facilement portable.

Une signature stylistique fidèle à Kristen Stewart

Ce look capillaire s’inscrit pleinement dans la personnalité de l’actrice : une apparence qui allie rébellion et élégance. Kristen Stewart montre une nouvelle fois qu’elle n’a pas peur d’expérimenter avec son image, tout en maîtrisant la sophistication de chaque détail.

Avec cette nouvelle coiffure, Kristen Stewart confirme ainsi une fois de plus son statut d’icône mode insaisissable, capable de transformer chaque apparition en déclaration stylistique. En jouant sur les contrastes et en revendiquant une esthétique à la fois brute et raffinée, elle inspire les personnes qui souhaitent explorer de nouveaux terrains capillaires.