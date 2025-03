Cette gymnaste ne porte pas que des justaucorps, la preuve ! (Photos)

Gymnaste talentueuse croisée sur les poutres des Jeux olympiques de Paris 2024, Sunisa Lee est une athlète coquette. Lors de sa performance aux JO, elle avait les ongles peints, le visage apprêté et une tenue à strass aux couleurs des États-Unis, son pays d’origine. Autant de détails visuels qui indiquaient clairement son sens du style. Lorsqu’elle n’arbore pas le traditionnel justaucorps pailleté, Sunisa Lee se hisse dans des tenues soignées, qui mettent à l’honneur sa silhouette. Loin de ne porter que des pièces sportswear, elle a l’élégance dans la peau. Elle brille sur les tapis en mousse, mais aussi sur le bitume. Elle jongle avec les tendances et affiche toujours des looks de haut vol. Fashionista dans l’âme, Susina Lee contredit l’image stéréotypée de la femme sportive.

Sunisa Lee, une athlète qui sait se mettre en valeur

Quand on pense à Sunisa Lee, on l’imagine instantanément dans un justaucorps scintillant, virevoltant avec une aisance folle sur les barres asymétriques ou enchaînant des figures aériennes sur le praticable. Mais en dehors des salles de gymnastique, la championne olympique ne se limite pas aux tenues sportives. À 21 ans, Sunisa Lee prouve qu’elle maîtrise aussi bien l’art du style que celui des acrobaties.

L’athlète américaine, qui a raflé 3 médailles aux JO de Paris et qui en a fait son bijou préféré, est souvent présentée dans des bodys de compétition. Mais au-delà de ces justaucorps d’orfèvre qu’elle porte à merveille, Sunisa Lee s’illustre aussi dans des tenues de ville qui poussent aux compliments. Son corps sculpté, témoin de ses entraînements intensifs, se dévoile derrière des robes cintrées, des ensembles acidulés et des cropped top dans l’ère du temps.

Dans sa garde-robe, Sunisa Lee n’a pas uniquement des justaucorps. Elle a un dressing digne des mannequins les plus convoités du moment. Loin de dissimuler sa silhouette sous des hoodies griffés ou des joggings amples, l’athlète préfère les pièces allégées en tissu, qui dévoilent sa chair avec grâce. Si sur la piste, Sunisa se montre disciplinée, lorsqu’elle est en repos, elle fait preuve d’une grande liberté vestimentaire. Pour le plus grand bonheur de nos pupilles.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Des looks soutenus aux tenues plus casual, tout lui va !

À travers son art, Sunisa Lee offre un spectacle visuel éblouissant. Un show qui se prolonge aussi sur la terre ferme au gré de looks fantaisie et enjoués. Son corps est son instrument de travail et elle le célèbre bien au-delà des agréés. Robe rouge moulante, robe bustier sculpturale ou robe poudrée aux coutures rétro et fendue sur l’avant, Sunisa Lee fait partie de ces filles qui peuvent tout porter. Susina Lee est de celles qui monopolisent les regards en entrant dans une pièce. Lors d’un événement organisé par Meta, elle se tenait d’ailleurs dans une robe en dentelle noire sulfureuse assortie à un manteau en fourrure.

Si elle a un goût prononcé pour les allures girly, elle aime aussi les tenues chill à base de jean taille basse, de basket en toile et de t-shirt oversize. Que ce soit pour aller faire ses courses ou se rendre à une soirée guindée, Sunisa Lee prépare ses tenues à l’avance et ne rate jamais une occasion de se faire remarquer. Son style est à l’image de son art : harmonieux et enchanteur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Un futur dans la mode ?

Sunisa Lee ne compte pas raccrocher le justaucorps tout de suite. Pour l’heure, le seul podium qu’elle connaît c’est celui sur lequel elle s’élève au moment de recevoir un prix. Mais elle a un avenir prometteur sur la scène mode. Aujourd’hui, elle trône sur le banc des invités à la Fashion Week de New York. Conviée par la marque Prada et par Tommy Hilfiger, elle ne vient qu’en tant que spectatrice.

Or, qui sait, peut-être que dans quelques années, elle sera de l’autre côté, à tutoyer le podium avec des pièces de créateur sur le dos. Quoi qu’il en soit, elle a des bases solides pour s’adonner à l’exercice périlleux du catwalk. Sacrée femme de l’année par le magazine féminin Glamour, elle mérite aussi le titre de gravure de mode.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sunisa Lee (@sunisalee)

Qu’elle soit en justaucorps ou en robe de gala, Sunisa Lee fait des étincelles ! Elle défend sa place sur la scène olympique, mais aussi sur la scène mode, où elle s’impose de plus en plus.