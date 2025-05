À 28 ans, l’auteure-compositrice-interprète et productrice Lorde livre un témoignage intime et puissant sur son combat contre les diktats esthétiques qui pèsent sur les femmes, en particulier dans l’industrie musicale.

Une perte de repères

Dans une interview accordée au magazine Document, la chanteuse néozélando-croate revient sur une période de sa vie où son rapport au corps était profondément troublé, jusqu’à ce qu’elle parvienne, avec le temps, à retrouver équilibre et liberté. À l’époque de son ascension fulgurante, Lorde confie s’être convaincue qu’elle devait correspondre à une certaine image : « J’avais affiné mon corps à l’extrême, pensant que c’était ce qu’on attendait d’une femme dans la lumière », explique-t-elle. Ce choix, influencé par des standards rigides de minceur et de contrôle, l’a amenée à restreindre son alimentation au point de ressentir que « chaque bouchée lui était arrachée ».

Ce conditionnement mental et physique a fini par l’isoler de ses sensations, de sa force, et même de sa créativité. « Je devenais faible, j’avais perdu mes repères », confie-t-elle avec honnêteté. Ce mal-être, longtemps enfoui, a peu à peu émergé comme une sonnette d’alarme.

Consciente qu’elle ne pouvait pas continuer à évoluer dans ces conditions, Lorde a engagé un travail profond de reconnexion à elle-même. L’un des éléments clés de cette transformation ? L’alimentation. « Aujourd’hui, je mange ce que je veux, ce dont j’ai besoin. Je ne suis plus dans cette privation constante ».

Une transformation artistique aussi

Ce processus d’apaisement corporel s’est aussi reflété dans sa musique. Lorde révèle qu’elle s’est fixé une règle essentielle : ne pas sortir de nouvel album tant qu’elle ne se sentait pas réellement bien dans son corps. « Je voulais être pleinement présente, faire mon travail en étant moi, entièrement ».

Ce cheminement personnel a donné naissance à « Virgin », son prochain album prévu pour le 27 juin 2025. Un projet qu’elle décrit comme le fruit direct de cette traversée intérieure : « Cet album est le résultat de quatre années à me retrouver. Il reflète toutes les parties de moi, y compris celles que je ne voulais pas montrer avant ».

Le premier extrait, « What Was That », dévoilé récemment, laisse entrevoir une Lorde plus authentique que jamais, plus proche de ses émotions, libérée des injonctions. Dans ses propres mots, elle affirme : « Je suis de retour à un endroit où je me sens entière. C’est comme si un portail s’ouvrait. Je suis moi. Je ne me cache plus ».

Un message fort pour son public

Lorde, de son vrai nom Ella Yelich-O’Connor, n’est pas la première artiste à dénoncer les pressions exercées sur les femmes à propos de leur image. Toutefois, sa manière de l’exprimer avec beaucoup de recul et de clarté, offre un témoignage rare, puissant et nécessaire.

À l’heure où les corps féminins sont encore trop souvent scrutés, commentés, façonnés pour correspondre à des attentes irréalistes, sa parole ouvre une voie inspirante vers l’auto-acceptation, la lente réconciliation avec soi-même, et une créativité ancrée dans le réel.