Le film The Substance, réalisé par Coralie Fargeat, continue de faire parler de lui, notamment grâce aux performances époustouflantes de ses actrices principales. Si Demi Moore a décroché un Golden Globe pour son rôle marquant, la jeune Margaret Qualley pourrait bien obtenir une première nomination aux Oscars 2025, dans la catégorie Meilleur second rôle. Dans une industrie où l’apparence est souvent scrutée à la loupe, l’actrice a choisi de briser un tabou en partageant son expérience avec l’acné, conséquence directe des prothèses et maquillages utilisés sur le plateau.

Un tournage éprouvant pour Margaret Qualley

Dans le podcast Happy Sad Confused, Margaret Qualley a partagé les coulisses de cette performance intense. La comédienne a révélé que le maquillage et les prothèses faciales utilisés pour son personnage ont gravement affecté sa peau, la laissant marquée bien après la fin du tournage. « Mon visage était totalement défait », confie-t-elle, expliquant que certaines scènes finales ont été filmées en gros plans sur sa tenue ou en contre-plongée pour « éviter de montrer les dommages sur son visage ».

Des boutons devenus partie intégrante de son prochain rôle

La jeune actrice, connue pour son professionnalisme, n’a pas laissé cela freiner sa carrière. Alors qu’elle enchaînait avec son prochain projet, Kinds of Kindness, ses boutons causés par les prothèses étaient encore visibles. Plutôt que de succomber à la pression de dissimuler ces particularités de peau, Margaret Qualley les a pleinement embrassées, allant jusqu’à les intégrer à son rôle dans Kinds of Kindness. Ce choix audacieux reflète sa philosophie : accepter sa peau telle qu’elle est, sans pour autant nier les défis qu’elle pose. « Nous avons utilisé mon acné personnelle en guise de maquillage », révèle-t-elle avec humour. Malgré tout, elle admet que sa peau a mis près d’un an à se remettre totalement des effets du maquillage.

Ce témoignage résonne auprès de nombreuses personnes, rappelant que l’acné est une réalité commune, même pour les stars hollywoodiennes. Si l’accepter est un pas vers l’estime de soi, il n’y a aucune honte non plus à chercher des solutions pour s’en débarrasser. Margaret Qualley, en partageant son parcours, s’impose comme une voix authentique et inspirante, démontrant que la beauté réside avant tout dans la confiance et l’authenticité.

Un engagement salué par l’industrie du cinéma

La performance de Margaret Qualley dans The Substance a été largement saluée par la critique, mettant en avant sa capacité à se transformer pour un rôle, quitte à « en payer le prix physiquement ». Cette expérience illustre parfaitement son dévouement à son art, mais aussi les défis souvent invisibles auxquels les acteurs et actrices font face pour offrir des performances inoubliables.

Alors que les Oscars 2025 approchent, 97e cérémonie le 3 mars 2025, tous les regards sont tournés vers Margaret Qualley, qui pourrait bien voir ses efforts récompensés par une nomination amplement méritée.