Millie Bobby Brown, l’actrice de 20 ans connue pour son rôle d’Eleven dans la série à succès « Stranger Things », a récemment fait face à une vague de critiques concernant son apparence physique. Sa réponse montre une maturité remarquable face à la pression médiatique.

Une polémique née d’un simple selfie

Le 30 décembre 2024, Millie Bobby Brown partageait trois selfies sur Instagram. Pas de mise en scène extravagante, juste des clichés simples, pris sur le vif, comme une jeune femme de 20 ans qui vit sa vie. Pourtant, ces photos ont rapidement déclenché une tempête médiatique inattendue. Si certains fans ont inondé la publication de commentaires chaleureux, d’autres se sont permis des remarques bien moins sympathiques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Des critiques acerbes sur son âge apparent

La critique principale ? Son apparence, jugée « trop mature » pour son âge. Les internautes n’ont pas hésité à pointer du doigt son maquillage, sa coiffure et son style vestimentaire. Certains semblaient déconcertés de voir Millie Bobby Brown, qu’ils associent toujours à l’ado en jean et tee-shirt de « Stranger Things », afficher une image plus affirmée de jeune femme adulte. Parmi les remarques les plus virulentes, on pouvait lire :

« Mais qu’est-il arrivé à la petite Eleven ? »

« Elle ressemble à une femme au foyer de 40 ans »

« Elle a sauté la vingtaine et est allée direct à la quarantaine »

« L’historique de recherche Google de Millie : ‘comment avoir l’air d’avoir 65 ans quand on en a 16′ »

Cette fixation sur l’apparence n’est malheureusement pas une nouveauté à Hollywood, particulièrement pour les jeunes femmes sous le feu des projecteurs depuis leur adolescence. Millie, entrée dans l’industrie du divertissement à seulement 11 ans, a grandi sous les yeux du public. Sauf que le public semble avoir du mal à accepter qu’elle ait grandi.

La réponse de Millie Bobby Brown

Face à cette vague de critiques, Millie Bobby Brown ne s’est pas laissée démonter. L’actrice a choisi de répondre directement dans sa story Instagram le 1er janvier 2025. Sa déclaration, simple mais puissante, était : « Les femmes grandissent !! Je ne vais pas m’excuser pour ça ». Sa réponse met en lumière une problématique bien plus profonde : pourquoi juge-t-on encore et toujours les femmes sur leur apparence ?

Ce n’est pas la première fois que Millie fait face à ce type de commentaires. En décembre 2024, elle avait déjà partagé un message touchant sur Instagram à l’occasion de son 20ème anniversaire, évoquant les difficultés qu’elle a rencontrées ces dernières années.

Une carrière en plein essor

Malgré ces critiques superficielles, Millie Bobby Brown continue de tracer sa route avec une détermination impressionnante. En dehors de son rôle dans « Stranger Things », elle a prouvé son talent dans des projets variés, notamment dans la saga « Enola Holmes » où elle incarne une détective intrépide et intelligente.

Elle s’est également imposée comme une femme d’affaires redoutable, lançant sa propre marque de produits de beauté, Florence by Mills, qui prône une approche inclusive et respectueuse de la peau des jeunes. Par la suite, elle a lancé sa propre marque de vêtements « Florence by mills fashion ». Son parcours est la preuve vivante qu’il est possible de grandir sous les projecteurs tout en restant fidèle à soi-même.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Le soutien des fans

Heureusement, Millie Bobby Brown peut compter sur une solide base de fans prêts à la défendre bec et ongles. Sous les commentaires négatifs, de nombreux messages de soutien ont ainsi fleuri : « Millie est magnifique et incroyablement talentueuse. Laissez-la tranquille », « Elle est une inspiration pour toutes les jeunes femmes qui veulent être elles-mêmes ». Certains fans ont même pointé du doigt le sexisme latent de ces critiques, soulignant que les hommes acteurs ne subissent généralement pas ce genre de pression sur leur apparence.

Cette polémique soulève des questions importantes sur la pression exercée sur les jeunes célébrités, en particulier les femmes, concernant leur apparence physique. Sa réponse montre une fois de plus qu’elle n’est pas seulement une actrice talentueuse, mais aussi une voix forte et inspirante pour une génération qui aspire à s’accepter telle qu’elle est. Alors, femme de 20, 30 ou 40 ans, peu importe, ce qui compte c’est de se sentir bien et d’avancer avec confiance, exactement comme Millie Bobby Brown le fait.