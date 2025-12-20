Kylie Minogue déguisée en Mère Noël, elle rayonne comme Mariah Carey

Naila T.
@kylieminogue/Instagram

En fin d’année, certaines voix deviennent des repères chaleureux. Kylie Minogue s’inscrit avec élégance dans cette tradition, en offrant un moment festif lumineux et généreux. Sans chercher la comparaison avec Mariah Carey, elle célèbre Noël à sa manière, avec panache, bienveillance et éclat.

Une Mère Noël glamour et résolument moderne

Kylie Minogue possède ce talent rare de se réinventer tout en restant fidèle à son identité. Avec son nouveau single « XMAS », la star australienne confirme son lien privilégié avec le public et son goût pour les projets fédérateurs. Elle affiche une énergie communicative et une assurance inspirante, incarnant une vision résolument positive du corps et de l’âge.

Dans le clip de « XMAS », Kylie Minogue se transforme en Mère Noël scintillante et joyeuse. Elle évolue au cœur de paysages enneigés féeriques, entourée de cadeaux XXL, de guirlandes lumineuses et d’un traîneau éclatant. Les tenues pailletées soulignent son allure élégante et son plaisir évident à jouer avec les codes de Noël. Chaque plan respire la joie, la légèreté et l’envie de célébrer.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Kylie Minogue (@kylieminogue)

Un accueil chaleureux dans les charts britanniques

Conçu comme une production exclusive Amazon, le clip de « XMAS » se distingue par son esthétique soignée et son ambition visuelle. La mise en scène évoque l’esprit des grands spectacles de fin d’année, tout en conservant une touche pop contemporaine. Kylie Minogue ne cherche pas à reproduire une formule existante : elle propose un univers qui lui ressemble, lumineux et dansant. Le résultat est un véritable concentré de bonne humeur, capable de rassembler toutes les générations autour d’un même plaisir musical.

Sur le plan musical, « XMAS » bénéficie d’un engouement notable au Royaume-Uni. Le titre s’impose parmi les morceaux les plus écoutés de la période, porté par une diffusion stratégique et l’attachement durable du public à l’artiste. Il est extrait de la réédition anniversaire de l’album « Kylie Christmas (Fully Wrapped) », un projet emblématique qui confirme le lien solide entre Kylie Minogue et la magie des Fêtes.

Des reines de Noël aux univers complémentaires

Impossible d’évoquer la musique des Fêtes sans mentionner Mariah Carey, figure incontournable du Noël américain. Son titre culte continue de rassembler et d’émouvoir année après année. Loin d’une logique d’opposition, ces deux artistes incarnent des visions différentes et complémentaires de la saison. Mariah Carey représente la grande tradition émotionnelle et vocale, tandis que Kylie Minogue incarne une fête pétillante et dansante. Deux styles, deux énergies, deux signatures uniques portées par des femmes inspirantes.

Une fin d’année placée sous le signe de la joie

Pour Kylie Minogue, cette sortie festive s’inscrit comme un prolongement naturel d’une année déjà riche en succès. Elle aborde cette période avec sérénité et plaisir, considérant « XMAS » comme un cadeau offert au public plutôt qu’un objectif à atteindre. Peu importe les classements finaux, l’essentiel reste le partage, la convivialité et la joie de se retrouver.

En résumé, avec « XMAS », Kylie Minogue rappelle que la musique de Noël peut être moderne et profondément positive. Elle prouve qu’il est possible de briller sans comparaison, simplement en célébrant sa singularité. Une parenthèse festive pleine de chaleur et d’élégance, idéale pour accompagner les Fêtes de fin d’année.

Naila T.
Naila T.
Je décrypte les tendances sociétales qui façonnent nos corps, nos identités et nos rapports au monde. Ce qui m’anime : comprendre comment les normes évoluent et transforment dans nos vies, et comment les discours sur le genre, la santé mentale et l’image de soi s’infiltrent dans le quotidien.
Article précédent
Micro-trench, collants colorés : Madonna réinvente un look culte
Article suivant
« Rase toi » : Selena Gomez victime de bodyshaming suite à sa dernière apparition

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Kim Kardashian révèle son astuce préférée pour ne (presque) plus jamais porter de soutien-gorge

Kim Kardashian a récemment dévoilé son "secret" pour arborer des tops ultra plongeants sans porter un soutien-gorge, tout...

« Rase toi » : Selena Gomez victime de bodyshaming suite à sa dernière apparition

Selena Gomez s’est dernièrement retrouvée sous le feu des critiques pour une "ombre de poils" au-dessus de la...

Micro-trench, collants colorés : Madonna réinvente un look culte

Vingt ans après le clip culte « Hung Up », Madonna ressuscite son esthétique aérobic flamboyante lors du...

À 47 ans, cette actrice s’affiche plus libre que jamais

Icône de la mode française et figure médiatique engagée, Laetitia Casta apparaît dans les pages du magazine ELLE...

À 58 ans, Julia Roberts rayonne sans maquillage

Julia Roberts prouve une fois encore que la beauté ne se résume ni à l’artifice ni à l’âge....

« Ma voix a changé » : la confession courageuse de Selena Gomez sur ses problèmes de santé

Depuis plusieurs années, Selena Gomez partage sans fard les hauts et les bas de sa vie, qu’il s’agisse...