« C’est étrange » : le nouveau look d’une chanteuse coréenne enflamme la toile

Il a suffi d’un mot pour résumer l’impression générale sur X (ex-Twitter) : « c’est étrange ». Ce commentaire, revenu en boucle sous les publications de Chaeyoung (membre du girl groupe sud-coréen TWICE), résume bien la surprise qui a suivi la mise en ligne du clip de son tout premier single solo, « Avocado ». Derrière cette première réaction déconcertée, les internautes s’accordent finalement sur un point : ce nouveau style lui va à merveille.

Une nouvelle ère visuelle pour Chaeyoung

Révélé le 1er septembre 2025, le clip de « Avocado » a été publié sur la chaîne officielle de JYP Entertainment, marquant le début de la campagne promotionnelle pour son album solo « LIL FANTASY vol. 1 », attendu pour le 12 septembre. Sur Instagram, Chaeyoung a partagé des clichés du tournage, accompagnés d’un message simple et sincère : « Je suis tellement heureuse de lancer mon tout premier album solo avec ‘Avocado’. Merci à mes amis qui ont contribué à faire de ce rêve une réalité. Ce n’est que le début… allons-y ! ».

Dans cette vidéo, l’artiste montre une esthétique visuelle très éloignée de celle qu’elle arbore habituellement avec TWICE. Vêtements oversize aux tons pastel, coiffures rétro-futuristes, maquillage acidulé : l’univers visuel est à la fois psychédélique et onirique. Un contraste fort avec l’image pop et colorée plus consensuelle du groupe, mais qui semble ici parfaitement aligné avec son identité personnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 채영 CHAEYOUNG (@chaeyo.0)

Un style musical inattendu mais maîtrisé

Musicalement, « Avocado » propose un virage assumé. Loin des refrains accrocheurs de TWICE, le morceau explore une ambiance R&B douce et aérienne, en collaboration avec l’artiste Gliiico. Le résultat : une expérience auditive immersive, entre mélancolie et rêverie, dans la lignée d’artistes alternatifs comme Magdalena Bay ou le groupe thaïlandais KIKI.

Ce changement de cap étonne, mais il ne déstabilise pas. Au contraire, il révèle une facette plus introspective et mature de Chaeyoung. Son timbre de voix, plus posé, semble gagner en intensité dans cet environnement plus épuré, laissant toute la place à l’émotion.

Une réception d’abord partagée… puis conquise

Sur les réseaux sociaux, la surprise a d’abord dominé. Certains fans ont avoué ne pas comprendre immédiatement la direction artistique du clip. Des commentaires comme « C’est étrange, mais je n’arrive pas à décrocher » ou encore « On dirait un rêve éveillé, j’adore sans savoir pourquoi » témoignent d’une réception nuancée… mais rapidement enthousiaste.

Très vite, l’opinion générale a basculé en faveur de l’artiste. De nombreux messages saluent son audace, sa capacité à se réinventer et son envie d’explorer de nouveaux univers, loin des standards imposés. « Elle ose, elle innove, elle s’écoute. C’est ce qui la rend encore plus fascinante », peut-on lire sous l’un de ses posts Instagram.

She heard kpop needed colour and weird, so she stepped up https://t.co/9WuZAFmDUC — gg (@aespainsynk) August 31, 2025

Un album qui s’annonce prometteur

Prévu pour une sortie mondiale le 12 septembre 2025, « LIL FANTASY vol. 1 » contiendra 9 nouveaux titres. Il n’est pas encore confirmé si « Avocado » fera partie de la tracklist finale, mais ce premier extrait pose les bases d’un univers riche, personnel et radicalement différent. Pour Chaeyoung, ce projet solo représente bien plus qu’un simple interlude artistique. C’est l’aboutissement d’un processus créatif entamé il y a plusieurs années et une affirmation claire de son identité musicale.

Une décennie après les débuts de TWICE, une artiste en pleine évolution

Cette année 2025, le girl groupe sud-coréen TWICE célèbre ses 10 ans de carrière. Il a marqué cette décennie avec des projets forts, dont la bande originale du film « Kpop Demon Hunters » pour Netflix, l’album japonais « ENEMY », et leur quatrième album studio « THIS IS FOR », porté par le hit du même nom.

Dans ce contexte, la démarche solo de Chaeyoung apparaît comme une évolution naturelle : une façon de prendre la parole autrement, de se redéfinir en tant qu’artiste complète. Et à en croire la réaction du public, cette prise de risque est déjà en train de porter ses fruits.

En définitive, loin des codes attendus de la pop coréenne, « Avocado » témoigne d’une envie de liberté, d’expérimentation, et surtout de sincérité artistique. Si le premier réflexe a pu être de qualifier ce nouveau look de « bizarre », il semble aujourd’hui évident qu’il reflète une transformation authentique. Avec ce projet, Chaeyoung ne cherche pas à plaire à tout prix : elle cherche à être elle-même. Et c’est précisément ce qui inspire.