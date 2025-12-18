Micro-trench, collants colorés : Madonna réinvente un look culte

Vingt ans après le clip culte « Hung Up », Madonna ressuscite son esthétique aérobic flamboyante lors du vernissage de l’exposition de son fils Rocco à Londres. Collants violets, gants magentas et micro-trench bleu-violet : la reine de la pop fusionne nostalgie et avant-garde avec panache.

Hommage vibrant à l’ère « Confessions »

Le 16 décembre, dans le quartier de Soho (Londres), Madonna a opté pour des collants violets, rappel direct du justaucorps rose-violet et de la ceinture pailletée du clip de 2005. Des gants assortis et des lunettes oversized ont complété l’hommage à cette « silhouette aérobic » qui a marqué son retour triomphal sur MTV, symbole d’une énergie pop imparable.

Micro-trench Saint Laurent signature

Point d’orgue du look : un mini-trench noir en cuir motard, clin d’œil à la veste culte du clip, réinterprété par Anthony Vaccarello pour Saint Laurent Printemps-Été. Sac léopard 5 à 7 de la maison a ajouté un twist « félin » contemporain, prouvant que Madonna maîtrise le rétro-futuriste comme personne.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Madonna (@madonna)

Clin d’œil à un comeback imminent

Cette apparition coïncide avec l’annonce d’une suite à « Confessions on a Dance Floor », dixième album studio de Madonna, où figure la chanson « Hung Up ». Au-delà du dressing, elle réaffirme l’imagerie 80s-2000s qui fit sa légende, transformant expo familiale en statement mode intemporel.

En résumé, Madonna démontre une fois de plus que le style n’a ni âge ni nostalgie figée. En revisitant l’esthétique de « Hung Up » avec une précision contemporaine, elle prouve que ses looks iconiques ne sont pas des archives, mais des matières vivantes, sans cesse réinventées. Chez Madonna, la réinvention est une discipline permanente – et un art maîtrisé.

