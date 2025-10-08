En larmes sur scène, cette ancienne mannequin de 57 ans surprend le public

Le Champ-de-Mars à Paris s’est récemment paré de rose pour marquer le lancement d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. L’événement, organisé par l’association Ruban Rose, a rassemblé de nombreuses personnalités engagées, mais c’est Carla Bruni qui a particulièrement ému le public.

Une prestation interrompue par l’émotion

Venue interpréter son célèbre morceau « Quelqu’un m’a dit », la mannequin et auteure-compositrice-interprète italo-française Carla Bruni est montée sur scène avec une grâce naturelle, visiblement submergée par l’émotion. À peine entamée, la chanson s’est arrêtée : « J’ai oublié les mots… je suis trop émue. J’oublie la chanson que je connais par cœur », a-t-elle confié avec sincérité, déclenchant une salve d’applaudissements. Un moment suspendu, qui a profondément touché le public.

Un message fort pour la prévention

Sur scène, l’ancienne Première dame n’a pas seulement chanté. Elle a livré un discours poignant, rappelant son propre combat contre le cancer, diagnostiqué en 2019 : « J’ai eu beaucoup de chance, parce que j’ai été diagnostiquée assez tôt. Aujourd’hui, je suis là parce que j’aimerais rappeler aux femmes que cette maladie touche tout le monde. Allez faire vos mammo les filles ! ». Des mots simples, mais puissants, qui résonnent avec l’engagement qu’elle défend depuis plusieurs années.

Un témoignage personnel devenu public

Carla Bruni avait révélé publiquement sa maladie en octobre 2023, à l’occasion d’une précédente campagne d’Octobre Rose. Dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram, elle expliquait avoir été détectée à temps grâce à une mammographie annuelle, ce qui lui a permis d’éviter une chimiothérapie. « Faites vos mammographies chaque année », insistait-elle alors, un conseil qu’elle n’a cessé de marteler depuis.

À travers ses mots, son émotion sincère et sa présence engagée, Carla Bruni s’impose ainsi comme une voix dans la sensibilisation à la santé des femmes. Son expérience personnelle donne une dimension humaine et authentique à une cause qui mérite encore plus d’attention. Et si les mots lui ont momentanément échappé sur scène, son message, lui, est parfaitement clair : se faire dépister peut sauver des vies.