En larmes sur scène, cette ancienne mannequin de 57 ans surprend le public

Léa Michel
@carlabruniofficial/Instagram

Le Champ-de-Mars à Paris s’est récemment paré de rose pour marquer le lancement d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. L’événement, organisé par l’association Ruban Rose, a rassemblé de nombreuses personnalités engagées, mais c’est Carla Bruni qui a particulièrement ému le public.

Une prestation interrompue par l’émotion

Venue interpréter son célèbre morceau « Quelqu’un m’a dit », la mannequin et auteure-compositrice-interprète italo-française Carla Bruni est montée sur scène avec une grâce naturelle, visiblement submergée par l’émotion. À peine entamée, la chanson s’est arrêtée : « J’ai oublié les mots… je suis trop émue. J’oublie la chanson que je connais par cœur », a-t-elle confié avec sincérité, déclenchant une salve d’applaudissements. Un moment suspendu, qui a profondément touché le public.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Lou (@lou.mediafr)

Un message fort pour la prévention

Sur scène, l’ancienne Première dame n’a pas seulement chanté. Elle a livré un discours poignant, rappelant son propre combat contre le cancer, diagnostiqué en 2019 : « J’ai eu beaucoup de chance, parce que j’ai été diagnostiquée assez tôt. Aujourd’hui, je suis là parce que j’aimerais rappeler aux femmes que cette maladie touche tout le monde. Allez faire vos mammo les filles ! ». Des mots simples, mais puissants, qui résonnent avec l’engagement qu’elle défend depuis plusieurs années.

Un témoignage personnel devenu public

Carla Bruni avait révélé publiquement sa maladie en octobre 2023, à l’occasion d’une précédente campagne d’Octobre Rose. Dans une vidéo émouvante publiée sur Instagram, elle expliquait avoir été détectée à temps grâce à une mammographie annuelle, ce qui lui a permis d’éviter une chimiothérapie. « Faites vos mammographies chaque année », insistait-elle alors, un conseil qu’elle n’a cessé de marteler depuis.

À travers ses mots, son émotion sincère et sa présence engagée, Carla Bruni s’impose ainsi comme une voix dans la sensibilisation à la santé des femmes. Son expérience personnelle donne une dimension humaine et authentique à une cause qui mérite encore plus d’attention. Et si les mots lui ont momentanément échappé sur scène, son message, lui, est parfaitement clair : se faire dépister peut sauver des vies.

Léa Michel
Léa Michel
Passionnée par les soins, la mode et le cinéma, je consacre mon temps à explorer les dernières tendances et à partager des astuces inspirantes pour se sentir bien dans sa peau. Pour moi, la beauté réside dans l'authenticité et le bien-être, et c'est ce qui me motive à offrir des conseils pratiques pour allier style, soin et épanouissement personnel.
Article précédent
« Je vais être super moche » : Heidi Klum montre les coulisses de son prochain costume

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Je vais être super moche » : Heidi Klum montre les coulisses de son prochain costume

Heidi Klum est prête à frapper fort, encore une fois. La reine incontestée d’Halloween a récemment partagé sur...

Zendaya en blazer court ultra glamour : le look qui a fait chavirer la Fashion Week

L'actrice et productrice américaine Zendaya a une fois de plus bouleversé la Fashion Week avec un look ultra-glamour....

Matthew McConaughey partage l’astuce inattendue qui fait durer son couple depuis 12 ans

L'acteur, réalisateur, scénariste et producteur de cinéma américain Matthew McConaughey surprend en révélant le secret inattendu à la...

Jennifer Aniston se confie sur sa perte de cheveux

Jennifer Aniston, souvent associée à l’image de la chevelure "parfaite" a récemment surpris en révélant un sujet bien...

Mariam Mohamed, la première Émiratie à bousculer Miss Universe

À 26 ans, Mariam Mohamed entre dans l’histoire : elle devient la première femme émiratie à représenter les...

Demi Lovato sans pantalon dans les rues de Paris, son look fait réagir !

Dans le cadre de la Fashion Week de Paris, Demi Lovato a récemment défié les codes de l’automne...