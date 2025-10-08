« Je vais être super moche » : Heidi Klum montre les coulisses de son prochain costume

Heidi Klum est prête à frapper fort, encore une fois. La reine incontestée d’Halloween a récemment partagé sur Instagram les toutes premières images de son costume 2025.

Un plaisir de se transformer – sans filtre

Sur les clichés, on aperçoit un moulage facial fixé sur une plaque métallique, accompagné d’un message énigmatique : « Ce n’est que le début 🎃👻🕷️ ». Loin du glamour habituel, la mannequin, animatrice et actrice germano-américaine annonce la couleur : cette année encore, elle veut être « super moche » et « vraiment terrifiante » pour Halloween.

Interrogée cet été dans l’émission de Jimmy Fallon, Heidi Klum confiait déjà : « Je travaille dessus depuis des mois ». Et d’ajouter, hilare : « Cette année, je vais être extra moche ». Une déclaration qui en dit long sur son rapport décomplexé à l’image. Depuis plusieurs années, elle repousse en effet les limites avec ses looks créatifs : ver de terre géant, paon géant, E.T. plus vrai que nature… Pour elle, Halloween n’est pas un concours de beauté, mais une célébration de la liberté d’expression par le corps – même grimé, même méconnaissable.

La métamorphose comme acte libérateur

Dans un monde où l’apparence des femmes est constamment scrutée, Heidi Klum prend le contre-pied avec humour. Se déformer volontairement, oser le laid, le monstrueux, le bizarre, c’est affirmer : « Mon corps m’appartient, je joue avec lui comme je veux ». Un message résolument body positive, qui rappelle que le style, l’âge ou le genre ne dictent pas ce qu’on a le droit d’incarner – surtout pas à Halloween.

Avec cette nouvelle transformation, Heidi Klum confirme ainsi une fois de plus qu’Halloween est pour elle bien plus qu’une fête : c’est un terrain d’expression artistique, un espace de liberté où le grotesque devient célébration et le corps un véritable medium. Cette année encore, la reine d’Halloween nous rappelle que l’audace et l’humour sont les plus beaux costumes que l’on puisse porter.