À 44 ans, Jessica Alba affirme la puissance des femmes latines dans une série de photos

Jessica Alba a profité du « National Hispanic Heritage Month » (Mois de l’héritage hispanique, du 15 septembre au 15 octobre) pour rendre hommage aux femmes latines qui l’inspirent. À travers une série de photos partagée sur Instagram, l’actrice, mannequin et entrepreneuse américaine a célébré la force, la solidarité et la réussite de cette communauté.

Un hommage vibrant aux Latinas

Dans sa publication, Jessica Alba apparaît dans une tenue noire élégante – une chemise largement ouverte associée à un pantalon assorti. Plus que le look, c’est le message qui a retenu l’attention : « Coup de cœur pour ces #Latinas qui rayonnent de puissance, de lumière et d’amour – célébrant notre culture chaque jour à travers qui elles sont et comment elles évoluent dans le monde – aujourd’hui et toujours ».

Parmi les femmes mises en avant, on retrouve l’actrice, réalisatrice, productrice et mannequin Eva Longoria, l’actrice, réalisatrice et productrice Salma Hayek, la présentatrice Lauren Sánchez ou encore la dirigeante syndicale et militante pour les droits civiques en Amérique du Nord Dolores Huerta, toutes invitées lors de l’événement Culture Makers. Initiative fondée par Jessica Alba en 2023 pour « promouvoir la collaboration et la représentation de la communauté hispanique et latine ».

La force de la sororité

Dans sa légende, Jessica Alba a aussi rappelé que le succès n’est jamais individuel : « Merci à cette sororité de nous rappeler que la réussite n’est pas un voyage en solitaire. Notre plus grande richesse, c’est la connexion. Quand nous nous réunissons, nous nous élevons ensemble ». Ce message fort a trouvé un écho particulier auprès de ses fans, qui ont salué son engagement et sa volonté de mettre en lumière d’autres femmes.

Une identité célébrée avec fierté

Jessica Alba a également partagé une citation de son amie et collègue, l’actrice Zoe Saldaña : « Les gens pensent que les femmes latines sont fougueuses et combatives, ce qui est souvent vrai. Mais je crois que la qualité que beaucoup d’entre nous possèdent, c’est la force. Je suis très fière d’avoir du sang latin ».

En définitive, à travers Culture Makers et ses prises de parole, Jessica Alba contribue à donner de la visibilité aux femmes latines, non seulement à Hollywood mais aussi dans l’entrepreneuriat et la société. Et son message est clair : quand les femmes s’unissent, elles deviennent une véritable force de changement.