Léa Seydoux, 40 ans, fait réagir en robe et body noir

Léa Seydoux a récemment électrisé le tapis rouge vénitien lors de la première du film biographique hongro-franco-allemand « Silent Friend ». Son look, alliance de body sculptant et de cape légère, n’a laissé personne indifférent.

Une apparition glamour à Venise

Pour l’avant-première du nouveau film d’Ildikó Enyedi, l’actrice française Léa Seydoux a choisi une tenue Louis Vuitton remarquable : body noir ajusté, robe, et cape diaphane magnifiant son corps et son élégance. Cheveux blond naturel lâchés, maquillage sobre et bracelet de diamants venaient compléter sa silhouette, saluée par les photographes et les médias.

L’actrice au cœur des débats sur les réseaux

Si la presse mode a souligné « l’assurance et la modernité » du look de Léa Seydoux, les réseaux sociaux, eux, ont aussi vu émerger des commentaires grossophobes visant l’apparence de l’actrice. Et ça, c’est NON ! Certains internautes ont donc répondu en rappelant que la beauté ne se limite pas au diktat des tailles et ont défendu le droit de toutes les femmes de s’affirmer sur le tapis rouge, quelle que soit leur morphologie.

Avec ses choix vestimentaires, Léa Seydoux montre ainsi une fois de plus qu’elle demeure une figure majeure du cinéma et de la mode française, capable d’imposer sur les scènes internationales son style. Son apparition récente à la Mostra a marqué les esprits et nourri la conversation autour de la diversité corporelle et de l’inclusivité.