Léa Seydoux, 40 ans, fait réagir en robe et body noir

Fabienne Ba.
Screenshot du film « One fine Morning »

Léa Seydoux a récemment électrisé le tapis rouge vénitien lors de la première du film biographique hongro-franco-allemand « Silent Friend ». Son look, alliance de body sculptant et de cape légère, n’a laissé personne indifférent.

Une apparition glamour à Venise

Pour l’avant-première du nouveau film d’Ildikó Enyedi, l’actrice française Léa Seydoux a choisi une tenue Louis Vuitton remarquable : body noir ajusté, robe, et cape diaphane magnifiant son corps et son élégance. Cheveux blond naturel lâchés, maquillage sobre et bracelet de diamants venaient compléter sa silhouette, saluée par les photographes et les médias.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Gala (@galafr)

L’actrice au cœur des débats sur les réseaux

Si la presse mode a souligné « l’assurance et la modernité » du look de Léa Seydoux, les réseaux sociaux, eux, ont aussi vu émerger des commentaires grossophobes visant l’apparence de l’actrice. Et ça, c’est NON ! Certains internautes ont donc répondu en rappelant que la beauté ne se limite pas au diktat des tailles et ont défendu le droit de toutes les femmes de s’affirmer sur le tapis rouge, quelle que soit leur morphologie.

Avec ses choix vestimentaires, Léa Seydoux montre ainsi une fois de plus qu’elle demeure une figure majeure du cinéma et de la mode française, capable d’imposer sur les scènes internationales son style. Son apparition récente à la Mostra a marqué les esprits et nourri la conversation autour de la diversité corporelle et de l’inclusivité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Sabrina Carpenter enflamme la toile dans une robe rouge en dentelle à couper le souffle
Article suivant
« Méconnaissable » : Sydney Sweeney métamorphosée dans un rôle qui fait parler

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

« Méconnaissable » : Sydney Sweeney métamorphosée dans un rôle qui fait parler

Sydney Sweeney n’est plus "la jeune première" que l’on a connue dans la série "Euphoria" ou "The White...

Sabrina Carpenter enflamme la toile dans une robe rouge en dentelle à couper le souffle

Ultra glamour, la chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a récemment marqué les MTV VMA Awards 2025...

« Une icône » : à 50 ans, Angelina Jolie fait sensation dans une robe à fente

Angelina Jolie a dernièrement illuminé le tapis rouge du Festival international du film de Toronto (TIFF), lors de...

« Magnifique » : à 46 ans, Gwendoline Christie (1m91) fait sensation

Gwendoline Christie a récemment fait sensation à la cérémonie des Creative Arts Emmy Awards 2025. L’actrice britannique, aussi...

« Un charisme fou » : à 67 ans, Sharon Stone fait l’unanimité en costume

Sharon Stone ne cesse de bousculer les codes. L’actrice emblématique de "Basic Instinct" fait la couverture du dernier...

Un mois après la polémique, Kristin Cabot met fin à son mariage

Devenue involontairement le visage d’un scandale viral, Kristin Cabot vient de demander le divorce, à peine 4 semaines...