« Méconnaissable » : Sydney Sweeney métamorphosée dans un rôle qui fait parler

Sydney Sweeney n’est plus « la jeune première » que l’on a connue dans la série « Euphoria » ou « The White Lotus ». L’actrice américaine fait un bond monumental dans sa carrière avec « Christy », un biopic poignant sur Christy Salters Martin, pionnière de la boxe féminine dans les années 90. Présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto (TIFF) début septembre, le film a immédiatement suscité l’enthousiasme des critiques et du public.

Un rôle puissant, salué par la critique

Sur grand écran, Sydney Sweeney est méconnaissable. Musculature affinée, visage durci, attitude dite féroce, elle se glisse dans la peau de Christy Martin avec une intensité rare. La transformation est à la fois physique, mentale et émotionnelle. Elle incarne avec justesse cette femme combative, marquée par le sport, mais aussi par les traumatismes liés aux violences conjugales et à son coming out dans un monde ultra-masculinisé.

Réalisé par David Michôd, « Christy » s’inscrit dans la lignée des grands biopics sportifs. Au-delà des rings et des gants de boxe, le film retrace aussi le chemin de résilience d’une femme battante, survivante, qui a dû se battre autant pour sa vie que pour sa place dans le sport.

Sur scène, à Toronto, Sydney Sweeney a remercié Christy Martin en personne, présente dans la salle : « C’était un honneur. Incarner une femme aussi forte m’a changée profondément ». Visiblement très émue, l’actrice a déclaré que ce rôle avait été « un rêve devenu réalité » et un véritable tournant dans sa vie personnelle et artistique.

Vers une nomination aux Oscars ?

Depuis sa première projection, le film « Christy » fait l’objet de nombreuses spéculations. Certains critiques parlent déjà d’un « tournant oscarisable » pour Sydney Sweeney, tant sa performance est saluée unanimement. Aux côtés de l’acteur et producteur américain Ben Foster, elle livre un jeu nuancé, habité, bouleversant. Le film a également reçu des applaudissements nourris au TIFF, et les réseaux sociaux s’enflamment, comparant son engagement à celui de l’actrice, productrice et mannequin sud-africano-américaine Charlize Theron dans « Monster » ou l’actrice et productrice américaine Hilary Swank dans « Million Dollar Baby ».

Sydney Sweeney, une nouvelle ère

Cette performance marque un virage important dans la carrière de Sydney Sweeney, qui confirme ici son talent d’actrice dramatique de haut niveau. En s’éloignant des rôles de « jeunes femmes vulnérables » pour incarner une figure aussi complexe que Christy Martin, elle prouve qu’elle est capable de porter un film à elle seule.

En résumé, méconnaissable, mais plus authentique que jamais, Sydney Sweeney entre dans une nouvelle dimension. Et « Christy » pourrait bien être le film qui la fera entrer, définitivement, dans la cour des grandes.