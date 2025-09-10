Sabrina Carpenter enflamme la toile dans une robe rouge en dentelle à couper le souffle

Ultra glamour, la chanteuse, autrice-compositrice-interprète et actrice américaine Sabrina Carpenter a récemment marqué les MTV VMA Awards 2025 avec un look qui a aussitôt enivré la sphère mode et pop, confirmant son statut de nouvelle icône fashion.

Un tapis rouge sous le signe du spectacle

Sabrina Carpenter est arrivée à l’UBS Arena de New York dans une robe longue en dentelle rouge signée Valentino, toute en transparence et délicates broderies florales scintillantes. Le modèle, doté d’un col montant et de manches longues, était sublimé par un boa lilas drapé sur ses épaules pour une touche diva, entre glamour rétro et extrême modernité.

Un look de star qui affole les réseaux

Sa chevelure blonde ondulée, sa frange rideau et sa mise en beauté dorée ont complété l’allure à la fois chic et « fantaisie ». Sur Instagram et X (ex-Twitter), les vidéos de Sabrina ont déchaîné les commentaires, la robe devenant l’un des sujets les plus partagés et complimentés de la soirée. Sa manucure strassée et son assurance sur le tapis rouge ont achevé de conquérir les fans de pop et de mode.

Une artiste au sommet de son art

En lice dans 8 catégories principales, dont Meilleure Vidéo et Meilleur Album Pop, Sabrina Carpenter n’a pas seulement envoûté la fashion sphère, mais aussi la scène musicale. Après avoir reçu son prix, elle a troqué sa robe Valentino pour une pièce à franges perlées, prouvant une nouvelle fois son talent pour l’audace et la transformation sur scène.

En s’imposant à la fois comme une performeuse accomplie et une véritable icône de style, Sabrina Carpenter confirme qu’elle ainsi est l’une des figures incontournables de la pop actuelle. Entre élégance, audace vestimentaire et reconnaissance musicale, l’artiste trace une route brillante où mode et musique s’entrelacent, laissant présager une ascension qui ne fait que commencer.